Сегодня 08:46
Просмотров: 102
Вже 600 підприємств успішно переїхали у безпечне місце
601 підприємство, які взяли участь в програмі релокації, завершили переїзд з областей, де тривають бойові дії.
ПРо це повідомляє Мінекономіки.
А 390 з них вже відновили роботу на нових майданчиках у західних регіонах України. Ще 87 підприємств знаходяться на різних стадіях транспортування.
Найпопулярнішими областями для релокації підприємств залишаються Закарпатська, Львівська та Чернівецька. Також бізнес знаходить нові місця для розміщення своїх потужностей у Тернопільській, Івано-Франківській, Вінницькій і деяких інших областях.
Источник: epravda.com.ua