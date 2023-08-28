Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:59
Просмотров: 65

Вже понад 4 млн тонн українського зерна пішло на експорт у 2023/24 маркетинговому році

Вже понад 4 млн тонн українського зерна пішло на експорт у 2023/24 маркетинговому році

Обсяг експорту зернових та зернобобових культур з України в поточному 2023/24 МР станом на 25 серпня становить 4,03 млн тонн.

Про це свідчать дані Державної митної служби, які опублікувало Міністерство аграрної політики та продовольства України, передає Промисловий Портал.

Це значення перевищує аналогічний показник минулого сезону на 21%.

Обсяг експорту пшениці вже склав 1,7 мільйона тонн, що на 89% перевищує тогорічні обсяги.

Що стосується ячменю, то на зовнішні ринки вже відправлено 459 тисяч тонн, що вказує на збільшення в 69% порівняно з попереднім сезоном.

У секторі жита також спостерігається позитивна динаміка, де обсяг відвантажень склав 0,6 тисяч тонн, що є зростанням на 50%.

Експорт кукурудзи трохи зменшився, становлячи 1,87 мільйона тонн, що на 13% менше, ніж на цій самій даті минулого сезону.

У 2022/23 МР експорт зернових та зернобобових культур склав 49 млн т: пшениці — 16,8 млн т; ячменю — 2,7 млн т; жита — 18 тис. т; кукурудзи — 29,1 млн т; борошна — 153,6 тис. т.

Джерело: uprom.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Україна зараз виробляє "Нептуни", "Стугни" і "Корсари"
Сегодня 09:22    70
Прибутки китайських промислових компаній падають сьомий місяць поспіль
Сегодня 08:37    77
Керівник ІТ-компанії спробував перетнути кордон на Львівщині з підробленими документами
Сегодня 08:27    91
Українські генерали не закликають, а діють
Сегодня 08:16    94
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.08.23 орієнтовно
Сегодня 07:56    80
Головне за вихідні
Сегодня 07:47    70
«Молодых пацанов оставляют гибнуть, сколько легло уже» - перехоплення ГУР
Сегодня 07:46    84
"Центренерго" імпортуватиме вугілля для проходження опалювального сезону
Сегодня 07:28    78
Тільки в 1974 році в Україні фактично скасували кріпосне право
Сегодня 07:17    140
"Росія мала час, щоб підготуватися до оборони"
Сегодня 07:01    91
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 