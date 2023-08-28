Вже понад 4 млн тонн українського зерна пішло на експорт у 2023/24 маркетинговому році

Обсяг експорту зернових та зернобобових культур з України в поточному 2023/24 МР станом на 25 серпня становить 4,03 млн тонн.

Про це свідчать дані Державної митної служби, які опублікувало Міністерство аграрної політики та продовольства України, передає Промисловий Портал.

Це значення перевищує аналогічний показник минулого сезону на 21%.

Обсяг експорту пшениці вже склав 1,7 мільйона тонн, що на 89% перевищує тогорічні обсяги.

Що стосується ячменю, то на зовнішні ринки вже відправлено 459 тисяч тонн, що вказує на збільшення в 69% порівняно з попереднім сезоном.

У секторі жита також спостерігається позитивна динаміка, де обсяг відвантажень склав 0,6 тисяч тонн, що є зростанням на 50%.

Експорт кукурудзи трохи зменшився, становлячи 1,87 мільйона тонн, що на 13% менше, ніж на цій самій даті минулого сезону.

У 2022/23 МР експорт зернових та зернобобових культур склав 49 млн т: пшениці — 16,8 млн т; ячменю — 2,7 млн т; жита — 18 тис. т; кукурудзи — 29,1 млн т; борошна — 153,6 тис. т.

Джерело: uprom.info

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