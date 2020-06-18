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Владельцев автостоянки в Песочине заставят заплатить 1,7 миллиона

Владельцев автостоянки в Песочине заставят заплатить 1,7 миллиона

Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск прокурора о взыскании с хозяйственного общества почти 1,7 млн. грн. за безвозмездное пользование землей в пос. Песочин (Харьковский р-н).

Как рассказала начальник отдела прокуратуры области Татьяна Здор, речь идет о 4,5 га, оборудованных под автостоянку.

Указанный земельный участок находится в коммунальной собственности территориальной громады Песочинского поселкового совета. Вход на территорию ограничен, попасть сюда можно только через пропускной пункт охраны.

Песочинский поселковый совет в 2007 и 2013 годах предоставлял обществу разрешения на разработку документации по землеустройству. Из-за незаключения договора арендная плата за пользование земельным участком в бюджет не поступала, что и стало основанием для направления соответствующего иска в суд.

Решением хозяйственного суда Харьковской области исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. После вступления решения суда в законную силу прокуратурой области будет взят на контроль ход его выполнения.

Источник: sq.com.ua

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