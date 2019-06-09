Вложения в уголь и газ почти разорили General Electric

Гигантская корпорация недооценила темпы перехода на возобновляемую энергетику и проиграла. Всего за три последних года убытки составили почти $200 млрд.

Всего за несколько лет General Electric потеряла $193 млрд — то есть 74% своей рыночной стоимости. Согласно новому исследованию Института энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA), причиной столь существенного провала стала неспособность компании оценить темпы перехода на возобновляемую энергетику.

Исследователи отмечают, что GE подешевела с $600 млрд в 2000 году до $87 млрд в 2019, то есть более чем на $500 млрд. Однако самое существенное падение пришлось на 2016–2018 годы, то есть период после заключения Парижского соглашения по климату.

Компания недооценила усилия по декарбонизации экономики и продолжила делать ставку на использование угля и природного газа. В результате ее энергетическое подразделение стало убыточным всего за три года, а инвесторы потеряли миллиарды.

Как отмечает Electrek, излишняя консервативность — далеко не единственная проблема, приведшая GE к кризису. Тем не менее, эта история в очередной раз подтверждает, что попытки некоторых компаний держаться за ископаемое топливо становятся все более рискованной стратегией. К счастью, в самой GE это признают и теперь активно инвестируют в проекты ВИЭ.

По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, ВИЭ стали самым дешевым источником энергии в большинстве регионов мира. В этих условиях добычу ископаемого топлива ждет неминуемое падение спроса. Уголь и даже газ быстро проигрывают конкуренцию солнечной и ветровой энергии.

Источник: elektrovesti.net

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