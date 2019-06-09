Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:18
Просмотров: 94

Вложения в уголь и газ почти разорили General Electric

Вложения в уголь и газ почти разорили General Electric

Гигантская корпорация недооценила темпы перехода на возобновляемую энергетику и проиграла. Всего за три последних года убытки составили почти $200 млрд.

Всего за несколько лет General Electric потеряла $193 млрд — то есть 74% своей рыночной стоимости. Согласно новому исследованию Института энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA), причиной столь существенного провала стала неспособность компании оценить темпы перехода на возобновляемую энергетику.

Исследователи отмечают, что GE подешевела с $600 млрд в 2000 году до $87 млрд в 2019, то есть более чем на $500 млрд. Однако самое существенное падение пришлось на 2016–2018 годы, то есть период после заключения Парижского соглашения по климату.

Компания недооценила усилия по декарбонизации экономики и продолжила делать ставку на использование угля и природного газа. В результате ее энергетическое подразделение стало убыточным всего за три года, а инвесторы потеряли миллиарды.

Как отмечает Electrek, излишняя консервативность — далеко не единственная проблема, приведшая GE к кризису. Тем не менее, эта история в очередной раз подтверждает, что попытки некоторых компаний держаться за ископаемое топливо становятся все более рискованной стратегией. К счастью, в самой GE это признают и теперь активно инвестируют в проекты ВИЭ.

По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, ВИЭ стали самым дешевым источником энергии в большинстве регионов мира. В этих условиях добычу ископаемого топлива ждет неминуемое падение спроса. Уголь и даже газ быстро проигрывают конкуренцию солнечной и ветровой энергии.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Американские военные покрасят стену на границе с Мексикой, чтобы она выглядела симпатичнее
Сегодня 11:36    66
В Европе верят, что Украина может стать очередным «экономическим чудом»
Сегодня 09:04    356
В Україні відкрили найбільший у Східній Європі завод з виробництва крохмалю
Сегодня 06:42    123
Рішення Конституційного суду стане фатальним для антикорупційної реформи країни – НАБУ
08.06.2019 10:24    252
При всем желании Трампа «поладить» с Путиным, 83% американцев считают Россию угрозой для своей страны
08.06.2019 09:49    108
"Зелені" котельні не мають сплачувати податок на викиди СО2 – експерти
08.06.2019 08:30    110
Олександр Власов: наше завдання – ліквідація схем та зменшення частки тіньової економіки, створення рівних умов для бізнесу
07.06.2019 10:05    94
Україна вперше експортувала заморожені ягоди до Сінгапуру
07.06.2019 09:54    124
Американский ветеран высадки в Нормандии прыгнул с парашютом в 97 лет
07.06.2019 09:20    151
Не поддерживать Украину было бы безответственно - министр энергетики США
07.06.2019 07:35    96
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 