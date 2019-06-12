Вінницький винороб створює унікальне вино з кульбаби

Вінницький винороб-експериментатор, організатор місцевого фестивалю вина “Боже ллє” Олександр Шемет дивує спільноту своїми унікальними рецептами. Нещодавно маестро взявся за створення вина з кульбаби.

“Коли прочитав книгу Бредбері – зрозумів, що це вино може бути реальністю”, – каже Олександр Шемет.

Рецепт знайшов в інтернеті. Окрім кульбаб, додає у вино фрукти, трави та трішки магії. “Має присмак лимону або м’яти, а чисте квіткове нагадує парфуми”, – говорить Олександр Шемет.

Нещодавно Олександр започаткував фестиваль вина “Боже ллє”.

“Вінниччина завжди була винним краєм, я хочу відновити цей статус”, – переконаний Олександр Шемет.

Чоловік експериментує з бузинним вином, калиновим та навіть помідорним.

Источник: uprom.info

Автор: Волошин Павло, головний редактор Національного промислового порталу

Новости портала «Весь Харьков»