Во сколько харьковчанам обойдется новогодний стол (ИНФОГРАФИКА)

Празднование Нового Года, обычно, "влетает в копеечку». Подарки, платья, новогодний стол и другие атрибуты празднования – вещи не из дешевых. Многие харьковчане начинают составлять списки уже сейчас. Мы решили облегчить вам задачу и сами подсчитали – сколько же будет стоить ваш новогодний стол.

За "основу" мы взяли типичный набор для праздника три салата, сырные и мясные нарезки, говядина с тушеным картофелем (или пюре), шампанское, мандарины, фрукты, курица , бутылка коньяка и торт.

Цены мы «подсмотрели» на рынках (Конный, Центральный, Алексеевский), супермаркетах (Класс, Сильпо, Рост, АТБ), и вывели среднюю цену по каждому из продуктов:

Картофель 7,50 грн/кг;

Морковь 12 грн/кг;

Огурцы маринованные 0.5 - 36 грн;

Горошек 28 грн/банка;

Яйцо куриное 24 грн/дес;

Колбаса "Докторская" 117 грн/кг;

Сметана 200 гр. 17 грн;

Майонез 500 гр. 28 грн;

Свинина 82 грн/кг;

Колбаса 85 грн/ палка;

Огурец свежий, 40 грн/кг;

Крабовые палочки 55 грн/ 250 гр.;

Рис 25 грн;

Кукуруза 35 грн/банка;

Зелень 20 грн/пучок;

Лук 12 грн/кг;

Мандарины 45 грн/кг;

Шампанское 80 грн бутылка;

Водка 120 грн 1 л;

Торт "Наполеон" 90 грн. кг.

Таким образом, путем «тяжелейших» математических расчетов, выходит, что на 1 кг салата Оливье нужно потратить 139,5 грн. На салат Крабовый - 145 грн., также за килограмм. Сырная и мясная нарезка выйдет 155 грн. Три батона обойдутся в 26 грн. Приготовить свинину с картофелем выйдет 100 грн. Не забудем также и алкоголь - 120 грн. за бутылку водки объемом 1 л и шампанское - 80 грн. На десерт можно купить мандарин - 45 грн. за килограмм и торт за 90 грн.

В общей сложности, "среднестатистический" новогодний стол обойдется харьковчанам в 880,4 гривен.

Источник: 057.ua

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