Во сколько харьковчанам обойдется новогодний стол (ИНФОГРАФИКА)
Празднование Нового Года, обычно, "влетает в копеечку». Подарки, платья, новогодний стол и другие атрибуты празднования – вещи не из дешевых. Многие харьковчане начинают составлять списки уже сейчас. Мы решили облегчить вам задачу и сами подсчитали – сколько же будет стоить ваш новогодний стол.
За "основу" мы взяли типичный набор для праздника три салата, сырные и мясные нарезки, говядина с тушеным картофелем (или пюре), шампанское, мандарины, фрукты, курица , бутылка коньяка и торт.
Цены мы «подсмотрели» на рынках (Конный, Центральный, Алексеевский), супермаркетах (Класс, Сильпо, Рост, АТБ), и вывели среднюю цену по каждому из продуктов:
Картофель 7,50 грн/кг;
Морковь 12 грн/кг;
Огурцы маринованные 0.5 - 36 грн;
Горошек 28 грн/банка;
Яйцо куриное 24 грн/дес;
Колбаса "Докторская" 117 грн/кг;
Сметана 200 гр. 17 грн;
Майонез 500 гр. 28 грн;
Свинина 82 грн/кг;
Колбаса 85 грн/ палка;
Огурец свежий, 40 грн/кг;
Крабовые палочки 55 грн/ 250 гр.;
Рис 25 грн;
Кукуруза 35 грн/банка;
Зелень 20 грн/пучок;
Лук 12 грн/кг;
Мандарины 45 грн/кг;
Шампанское 80 грн бутылка;
Водка 120 грн 1 л;
Торт "Наполеон" 90 грн. кг.
Таким образом, путем «тяжелейших» математических расчетов, выходит, что на 1 кг салата Оливье нужно потратить 139,5 грн. На салат Крабовый - 145 грн., также за килограмм. Сырная и мясная нарезка выйдет 155 грн. Три батона обойдутся в 26 грн. Приготовить свинину с картофелем выйдет 100 грн. Не забудем также и алкоголь - 120 грн. за бутылку водки объемом 1 л и шампанское - 80 грн. На десерт можно купить мандарин - 45 грн. за килограмм и торт за 90 грн.
В общей сложности, "среднестатистический" новогодний стол обойдется харьковчанам в 880,4 гривен.
Источник: 057.ua