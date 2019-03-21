Водоканал запустил короткий бесплатный номер

Харьковчане могут звонить в диспетчерскую КП "Харьковводоканал" по номеру 15-33 бесплатно со всех мобильных операторов и стационарных телефонов.

Об этом сообщил сегодня, 20 марта, заместитель директора комплекса "Харьковводоснабжение" Алексей Кучеревский.

Для удобства жителей Харькова создан единый номер аварийно-диспетчерской службы – 15-33. Вы можете бесплатно позвонить на этот номер с телефона любого оператора мобильной или стационарной связи. Единый номер работает круглосуточно и является многоканальным, - отметил Кучеревский.

По его словам, для удобства абонентов и с целью улучшения качества обслуживания все разговоры будут записаны.

По короткому номеру вы можете передать заявку на ремонт внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения, оставить заявку на отсутствие воды, уточнить состояние вашего лицевого счета и решить любые вопросы, связанные с работой предприятия. Также, если вы увидели порывы на сетях водоснабжения или открытый люк, просим звонить нам. Звонок поступает в общую диспетчерскую, а потом распределяется по профильным службам предприятия. После выполнения заявки абоненту перезванивают и уточняют качество и итог выполнения обращения, - подытожил Кучеревский.

Прежние номера аварийно-диспетчерской службы КП "Харьковводоканал" будут работать до 1 апреля.

Позвонившие на эти номера абоненты будут автоматически переадресованы на 15-33.

Источник: sq.com.ua

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