Возле Саржиного Яра планируют построить многоэтажку

Сегодня на заседании сессии харьковского горсовета депутаты Харьковского горсовета дали разрешение ООО «Сертон» на разработку проектов землеустройства для строительства многоэтажных домов на пр. Науки и ул. Дизельной.

Об этом стало известно во время проведения сессии Харьковского горсовета, сообщает Харьковский антикоррупционный центр.

Речь идет о земельном участке возле станции метро «Ботанический сад» рядом со входом в Саржин Яр.

По информации ХАЦ, многоэтажку хотят построить на месте стоящего там киоска «Кулиничи».

Как сообщается, ООО «Сертон» получили разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка площадью 0,27 га для строительства многоэтажного дома с объектами торгово-развлекательной и рыночной инфраструктуры с учетом сноса нежилого помещения по пр. Науки 40А.

Кроме того, отметили в ХАЦ, депутаты предоставили разрешение ООО «Сертон» на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка площадью 4,4 га для строительства многоэтажных домов по ул. Дизельной, 3А.

Речь идет об участке де-факто, что находится в Парке Машиностроителей (известный как парк Артема). Де-юре этот участок уже не входит в территорию парка, сообщили в антикоррупционном центре.

По информации ХАЦ, ООО «Сертон» принадлежит Виктории Михайловой, а ранее среди руководителей этого предприятия был помощник народного депутата Анатолия Денисенко - Сергей Лаврик.

Агентство Телевидения Новости