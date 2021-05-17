ВПО можуть подати онлайн-заяву на порталі Дія про намір отримати пільгову іпотеку

З 17 травня внутрішньо переміщені особи зможуть подавати онлайн-заяву про намір отримати пільговий іпотечний кредит на порталі Дія. Цей проєкт буде презентовано під час Diia Summit 2.0. Мінцифра розробила технічну частину реалізації послуги.

Мета проєкту — доступний кредит на житло переселенцям, які постраждали через російську агресію в Криму та на сході України.

Умови кредиту: гроші видаються на 20 років під 3% річних. Люди зможуть самостійно вибирати, де купувати житло. Заявка про намір подається за 10 хвилин на порталі Дія. Більшість необхідних даних підтягуються автоматично.

Завдяки порталу вдасться зробити процес максимально прозорим та комфортним, а також уникнути корупційних ризиків. Перша хвиля подання заявок на пільговий кредит почнеться 17 травня та орієнтовно завершиться 16 липня. Переможці будуть обрані за допомогою генератора випадкових чисел.

Проєкт запроваджується в межах реалізації Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво, за рахунок коштів гранту державного банку Уряду Федеративної Республіки Німеччина Кредитна Установа для Відбудови (KfW), а також ПРООН в Україні (UNDP in Ukraine) в межах проєкту підтримки цифровізації державних послуг в Україні (DIA Support project) "Цифрові, інклюзивні, доступні".

Реалізація проєкту відбувається з Мінреінтеграції, Мінцифрою, Мінсоцполітики, Державною спеціалізованою фінансовою установою “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”.

Більше про цю послугу та ще 10+ нових сервісів можна дізнатися на Diia Summit 17 травня. Реєструйтесь, щоб отримати лінк на трансляцію за посиланням: https://summit.diia.gov.ua/

Источник: thedigital.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»