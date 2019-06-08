Вредно для экономики: Премьера Саксонии расстраивают антироссийские санкции

Необходимо отменить антироссийские санкции и «нормализировать отношения» с Москвой. Об этом, находясь на Петербургском международном экономическом форуме, заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер, сообщает Deutsche Welle.

Отметим, что страна-агрессор является крупным торговым партнером Саксонии и немецкий чиновник не скрывал того, что ограничения, наложенные Евросоюзом на РФ, вредят саксонской и восточногерманской экономике.

Кроме того, Кречмер утверждает, что «Россия принадлежит к европейскому культурному пространству», и, следовательно, «необходимо все сделать, чтобы Россия сохранила свою европейскую ориентацию, а не искала партнеров в таких странах как Китай или Индия».

Источник: sprotyv.info

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