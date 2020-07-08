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Єврокомісія погіршила прогноз для економіки єврозони, очікує падіння на 8,7%

Єврокомісія погіршила прогноз для економіки єврозони, очікує падіння на 8,7%

Економіці Євросоюзу цього року загрожує глибока рецесія через пандемію коронавірусу, незважаючи на швидкі і всеосяжні заходи як на рівні ЄС, так і на національному рівні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в опублікованому сьогодні прогнозі Єврокомісії.

"Оскільки скасування заходів із блокування відбувається повільнішими темпами, ніж передбачалося в нашому весняному прогнозі, вплив на економічну активність в 2020 році буде більш значним, ніж очікувалося", - йдеться в звіті.

Відповідно до економічного прогнозу на літо 2020 року, економіка єврозони скоротиться на 8,7% в 2020 році і виросте на 6,1% в 2021 році.

Також передбачається, що економіка ЄС скоротиться на 8,3% в 2020 році і виросте на 5,8% в 2021 році.

Таким чином, прогнозується, що скорочення в 2020 році буде значно вище прогнозованих 7,7% для зони євро і 7,4% для ЄС в цілому. Зростання у 2021 році також буде дещо менш стійким, ніж прогнозувалося навесні.

"Економічні наслідки локдаунів будуть важчими, ніж можна було припустити. Ми продовжуємо плисти в штормових водах і стикатися з безліччю ризиків, включаючи загрозу нової хвилі пандемії", - заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Інфляція в зоні євро в даний час прогнозується на рівні 0,3% в 2020 році і 1,1% в 2021 році. Для ЄС інфляція прогнозується на рівні 0,6% в 2020 році і 1,3% в 2021 році.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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