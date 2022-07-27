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Європейські супутникові оператори об’єдналися, щоб створити конкурента Starlink Ілона Маска

Європейські супутникові оператори об’єдналися, щоб створити конкурента Starlink Ілона Маска

Французький оператор супутникового зв’язку Eutelsat Communications та британська компанія OneWeb провели процедуру злиття, щоб створити європейського конкурента провайдеру супутникового інтернету Starlink – SpaceX.

Створена корпорація використовуватиме геостаціонарні супутники Eutelsat та низькоорбітальні супутники OneWeb. Свої частки в ній мають французька та британська влада.

Після злиття OneWeb виведе 648 низькоорбітальних супутників, здатних передавати широкосмуговий інтернет у сільські райони з обмеженим доступом до мережі.

На сьогоднішній день на орбіті знаходиться 428 супутників OneWeb, які будуть об’єднані з угрупуванням з 36 геостаціонарних супутників Eutelsat.

Створена у 2012 році OneWeb намагалася скласти конкуренцію супутниковому інтернету від SpaceX – Starlink, проте швидко втратила інтерес у інвесторів.

Джерело: processer.media

Новости портала «Весь Харьков»

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