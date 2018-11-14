Все выше, выше и выше. Цены на продукты продолжают расти

За нашу пенсию тільки і знай, що кильку покупай. Селедки мы давным-давно не їли

Галина Петровна с утра на ногах. По Центральному рынку пенсионерка передвигается привычным для себя маршрутом. За долгое время она уже выучила места, где можно найти продукты подешевле. О вкусностях речь уже не идет, объясняет она, хотя бы просто не испытывать голода. Такой тактики придерживается и Раиса. Женщина признается, ей повезло больше, ведь она живет с детьми и внуками, а вместе, говорит, как-то легче

Раиса, покупатель

Ну, у нас семья большая, конечно, где-то 6000 у нас уходит на еду, на порошочки, гельки там, вот такое вот… очень дорого, конечно. Считай, то что получаем – то и проедаем

Действительно, цены в этом году подскочили, подтверждают и продавцы, а спрос упал по сравнению с прошлым годом почти на четверть. За своим прилавком не каждый охотно объявляет цены, ведь многие уходят, едва их услышав.

Андрей, продавец меда

Ну, разная цена. Есть и за 60, есть за 80, есть за 100 пол литра – От чего зависит? – Акация, гречка, донник, разнотравье

Дмитрий, продавец молочной продукции

Сыры хорошие, ну, от 140 грн. до бесконечности. Но это не самые дорогие сыры, есть сыры … почем – есть сыры и 700 и 800 и 900 итальянские. У меня самые дорогие 350 – это итальянские сыры, а наши сыры 120,130,140 в таких пределах

Татьяна, продавец фруктов и овощей

Огурцы в районе 40-45 грн., помидоры от 25 до 45 грн., - А вот мандарины, апельсины? – Мандарины разная ценовая политика, девушка, потому что мандарины есть разного качества от 25 и до 45, до 50-ти грн

На яйца цена колеблется от 23 до 28 гривен, мелкое яйцо молодки, в среднем, обойдется в 15 гривен. Домашняя сметана стоит от 120 до 160 гривен. Грибы от 30 до 40, в зависимости от сорта. Сельдь от 50 до 65 гривен. На сайте Госкомстата указано, что этой осенью на сало и рыбу цены снизились до 2%, а на овощи - на целых 12%. Впрочем, на практике это выглядит совсем иначе, жалуются опрошенные харьковчане. Несмотря на урожайное лето, которое дало надежду на снижение стоимости овощей и фруктов, цена наоборот подскочила, говорят покупатели. Впрочем, это вполне закономерно объясняют экономисты

Тарас Данько, профессор международного бизнеса

Якщо ми говоримо про продукцію сільського господарства – то тут треба пам ятати, про то, що зростають світові ціни на нафту та газ і транспортування, і все більше в ціні товару ми бачимо, що ці ціни пов язані з обробкою товара

Впрочем, несмотря на то, что нефть незначительно подешевела в последнее время, и в цене упало даже топливо - на продукты питания это не повлияло. Поэтому горожане, с тревогой ждут новогодние праздники, накануне которых цены снова поползут вверх.

Агентство Телевидения Новости