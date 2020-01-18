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Всього за 1,5 місяця: ексвласники ПриватБанку подали 285 нових позовів через націоналізацію

Всього за 1,5 місяця: ексвласники ПриватБанку подали 285 нових позовів через націоналізацію

Колишні власники ПриватБанку протягом грудня-січня подали 285 нових судових позови, у яких намагаються скасувати націоналізацію ПриватБанку

За даними юристів ПриватБанку, 45 нових судових позовів подали колишні топменеджери ПриватБанку, які також володіли акціями банку. Серед них - Олександр Дубілет, Олег Гороховський, Тимур Новіков та інші. У кожного з них було до 2,7% акцій ПриватБанку.

Також колишні власники оскаржують процедуру, в межах якої їхні вклади у ПриватБанку перевели в акції (процедура bail-in) та потім передали державі.

Більшість позовів, а саме 220 нових судових позовів, подали до суду компанії, пов'язані з колишніми власниками банку. У суді вони оскаржують реструктуризацію кредитів на загальну суму близько 127 млрд грн. Ці кредити ПриватБанк видав в межах реструктуризації кредитів попередніх позичальників. За ними нові позичальники надали менш якісну заставу.

Источник: espreso.tv

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Темы: банк, суд

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