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Вставание с колен: в РФ одна из деревень стоит в очереди на газ с 1985 года

Вставание с колен: в РФ одна из деревень стоит в очереди на газ с 1985 года

В Российской Федерации жители деревни Поварня под Екатеринбургом готовят обращение к Владимиру Путину, чтобы их дома подключили к газопроводу. Об этом говорится в сообщении автора Telegram-канала «Газ-Батюшка».

По словам жителей, за зиму на отопление уходит не меньше 10 кубов дров. Плюс затрачивается много электроэнергии: в зимние месяцы счета составляют от 3 до 8 тысяч. Им предлагают провести газ за свой счет: сначала предложили за 450 тыс рублей, потом снизили до 300 тыс — большинство такие деньги потратить не в состоянии. Жители Поварни неоднократно обращались в различные российские ведомства, но ответ везде один: в деревню с населением в 400 человек проводить газопровод за счет муниципальных средств нерентабельно. Поэтому в очередной год народ останется без газа.

Старожилы деревни помнят, что по документам Поварню должны были газифицировать еще в 1985 году, но потом что-то пошло не так, вероятно, как утверждают жители, выделенные на это деньги разворовали.

Сегодня в администрации Белоярского городского округа объясняют, что обеспечить газом поселение нет технической возможности — до проведения реконструкции в сети отсутствует необходимый объем газа. А реконструкцию проводят в рамках 5-летней программы газификации региона.

«Газпрому» же невыгодно проводить газ в малые поселения из-за низкого спроса. Поэтому монополия отвечает только за проведение газовой магистрали в область или край. Дальнейшая газификация — дело региональных властей, у которых, как правило, денег нет.

Источник: sprotyv.info

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