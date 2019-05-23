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Вступил в силу закон об отсрочке штрафов за вождение "евробляхами"

Вступил в силу закон об отсрочке штрафов за вождение евробляхами

В Украине заработали изменения в Таможенный кодекс, которые отсрочили введение штрафов за вождение нерастаможенными автомобилями до 24 августа 2019 года.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.

Депутаты внесли поправки в закон об электронных доверительных услугах, которыми, помимо прочего, вводятся изменения в законы о растаможивании автомобилей на европейской регистрации.

16 мая за эти изменения проголосовали 236 депутатов. В изменениях срок, в течение которого владельцев "евроблях" не будут штрафовать, продлили еще на 90 дней - до 24 августа 2019 года.

Ранее народный депутат фракции Партии "Блок Петра Порошенко", Глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявляла, что требования представителей движения "АвтоЕвроСила" в Верховную Раду отменить акциз на ввозимый в Украину автотранспорт и отсрочить введение штрафных санкций не могут быть выполнены.

Источник: prm.ua

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