Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:41
Просмотров: 97

Вступил в силу закон, запрещающий банкам штрафовать за просрочку платежей на карантине

Вступил в силу закон, запрещающий банкам штрафовать за просрочку платежей на карантине

Данные изменения внесли в Хозяйственный кодекс Украины

В Украине с субботы, 4 июля, банкам официально запрещено взимать неустойку за просрочку платежей во время карантина.

Сегодня соответствующий закон вступил в силу, сообщает "РБК-Украина".

В частности, документ защищает заемщиков от начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина и в 30-дневный срок после его завершения.

Указано, что данные изменения внесли в Хозяйственный кодекс.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования, а в пятницу его обнародовали в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины".

Напомним, 16 июня парламент принял законопроект №3297 о недопущении начисления санкций по кредитам на время карантина во втором чтении и в целом.

13 мая Рада одобрила за основу и в первом чтении законопроект №3297 о недопущении начисления санкций по кредитам на время карантина: за него проголосовали 278 парламентариев.

Как известно, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в мае в национальной валюте составляли 36,9% годовых, что на 1% ниже, чем в апреле (37,9%).

Источник: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Щодо термінів перебування іноземців у період карантину на території України (ВІДЕО)
Сегодня 11:21    87
Найбільший у світі храм розписаний “петриківкою” з’явиться у Маріуполі
Сегодня 10:54    97
Польша поддерживает Украину и предупреждает, что РФ пытается убедить демократические государства отменить международные санкции
Сегодня 09:37    95
В харьковском караоке-ресторане устроили дискотеку несмотря на запрет (ВИДЕО)
Сегодня 07:50    173
Укроборонпром відбив чергову кібератаку
Сегодня 07:27    86
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 4 липня
Сегодня 06:54    77
Несмотря на ужесточение карантина и вспышку COVID-19, харьковчане массово отдыхают на пляжах (ФОТО)
Сегодня 06:43    343
Максим Степанов: За три місяці МОЗ збільшило кількість лабораторій для тестів на коронавірус з 3 до 69, а кількість тестів – з 300 до 14 000
Сегодня 06:32    74
Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Сегодня 06:10    228
Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС
Сегодня 06:00    98
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 