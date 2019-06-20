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ВСУ отклонил жалобу Коломойского по "Приватбанку"

ВСУ отклонил жалобу Коломойского по Приватбанку

Верховный суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Игоря Коломойского о запрете Национальному банку, Министерству финансов, "ПриватБанку" и их консультантам выполнять условия любых договоров, которые касаются Коломойского.

Об этом говорится в решении суда.

Запрет был принят Соломенским райсудом г. Киева 15 декабря 2017 года по ходатайству Коломойского как обеспечение его иска.

Этот суд запретил компаниям AlixPartners Services UK LLP (Великобритания), Kroll Associates U.K. LLP (Великобритания), Hogan Lovells International LLP (Великобритания), их дочерним предприятиям и/ или представительствам и/или филиалам, ООО "АСТЕРС", ООО "АСТЕРС КОНСАЛТ", ООО "АЛИКСПАРТНЕРЗ (УКРАИНА)" выполнять условия, требования и любые другие положения любых договоров прямо и/или косвенно касаются и/или каким-либо образом влияют и/или будут влиять на права и/или законные интересы Коломойского.

Однако Апелляционный суд г. Киева 28 августа 2018 года отменил решение суда первой инстанции.

Источник: prm.ua

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Темы: банк, суд

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