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Вторжение России в Украину вызвало бум инвестиций в чистую энергетику

Вторжение России в Украину вызвало бум инвестиций в чистую энергетику

По данным Международного энергетического агентства, вторжение России в Украину вызвало бум инвестиций в чистую энергетику, которые значительно превысят расходы на ископаемое топливо - сообщает The Guardian (https://www.theguardian.com/environment/2023/may/25/invasion-of-ukraine-has-fuelled-funding-boom-for-clean-energy).

Согласно отчету МЭА, инвестиции в чистую энергетику в этом году должны достичь 1,7 трлн долларов, поскольку инвесторы обращаются к возобновляемым источникам энергии, электромобилям, атомной энергетике, сетям, хранилищам и другим низкоуглеродным технологиям.

Замерзающую Европу никак не получается уговорить есть хомячков. А вот Россия, уходя, определённо делает мир чище.

#Великобритания #ЕС #энергетический_кризис

Джерело: https://t.me/infosprotyv/17363

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