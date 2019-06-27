ВВС Болгарии отремонтируют свои Ми-24 и Ми-17 в России - невзирая на санкции

Невзирая на санкции и геополитическую обстановку, ВВС Болгарии намерены отремонтировать свои вертолеты в Российской Федерации.

Что же, тенденция обслуживания, ремонта и модернизации техники советского периода, находящейся в составе армий стран членов НАТО, становится все популярней.

Так, после того как Венгрия провела ремонт и модернизацию своих Ми-24 в РФ, а за ней и Словакия решила передать на ремонт в Россию свои истребители МиГ-29, компанию санкционных ренегатов пополнит Болгария.

Как стало известно, Минобороны Болгарии отремонтирую 2 многофункциональных вертолета Ми-17 и 4 ударных Ми-24В в кооперации с россиянами. В частности, часть работ, стоимость $22 млн выполнит болгарская TEREM Holding EAD, а часть российские предприятия, в том числе находящиеся под действием санкций.

В частности, капитальный ремонт двигателей вертолетов проведет “Уральский завод гражданской авиации” за $5 млн. Ремонтное оборудование будет поставлено находящимся под санкциями АО “Вертолеты России” на сумму $4,9 млн. Так же в ремонтных и восстановительных работах будут заняты российские АО “150-й Авиационный ремонтный завод” и АО “Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля”.

Всего российские предприятия от выполнения этих работ получат чуть более $14,7 млн.

Собственно, другого места, кроме как в России, для проведения ремонтных работ данной техники болгарские военные найти не смогли. Что же, весьма показательно. Хотя, чего ещё можно было ожидать от страны, по-прежнему испытывающей генетический трепет периферийного ротозея, перед недоимперским старшим братом.

Но, печалит другое. То, что за все эти годы и с наличием множества прецедентов, странам, членам НАТО, не было высказано серьёзных претензий, по поводу ремонта военной техники в РФ, со стороны их коллег по альянсу.

Источник: uc.od.ua

Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

Новости портала «Весь Харьков»