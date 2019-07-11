«Вы держитесь здесь»: у россиян заканчиваются деньги на лекарства

Россияне впервые за четыре года стали покупать меньше лекарств, свидетельствуют данные отчета DSM Group. В январе-мае 2019 года граждане потратили 415 млрд рублей на покупку 2,1 млрд упаковок медикаментов. В натуральном выражении продажи уменьшились на 3,7%, а в денежном возросли на 1,2%, информирует finanz.ru.

Снижение продаж лекарств гендиректор DSM Group Сергей Шуляк связывает с падением реальных доходов населения. По данным Росстата, в I квартале 2019-го показатель уменьшился на 2,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. В DSM Group прогнозируют падение фармрынка на 1-2% в натуральном выражении и рост на 2-4% в деньгах к концу нынешнего года.

Тезис об экономии на лекарствах подтверждают и изменения в структуре продаж, пишут «Известия». Так, в мае более дорогие импортные препараты, средняя цена упаковки которых составляет 345 рублей, покупали на 9,6% меньше, чем в тот же месяц год назад, тогда как спрос на отечественные (91 рубль) упал только на 2,4%.

При этом доля дженериков в продажах выросла с 83,5% от всех реализованных упаковок в январе-мае прошлого года до 84,2% в этом году. Чаще всего покупатели предпочитают дженерики, помогающие работе пищеварительного тракта и улучшающие обмен веществ (19,9% продаж), неоригинальные препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой (15,3%) и нервной (15,0%) систем.

На фоне сокращения спроса цены на лекарства растут несколько быстрее инфляции, составившей, по данным Росстата, 5,1% в мае. Средневзвешенная стоимость упаковки препарата отечественного производства выросла на 5,6%, а цена импортных медикаментов увеличилась на 8%.

В результате больше трети россиян говорят о снижении потребительской доступности лекарств и медицинских услуг за последний год (данные Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС за апрель), что означает необходимость экономить на медикаментах либо выбирать: купить необходимые препараты или что-то другое.

Источник: sprotyv.info

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