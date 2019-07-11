Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:48
Просмотров: 71

«Вы держитесь здесь»: у россиян заканчиваются деньги на лекарства

«Вы держитесь здесь»: у россиян заканчиваются деньги на лекарства

Россияне впервые за четыре года стали покупать меньше лекарств, свидетельствуют данные отчета DSM Group. В январе-мае 2019 года граждане потратили 415 млрд рублей на покупку 2,1 млрд упаковок медикаментов. В натуральном выражении продажи уменьшились на 3,7%, а в денежном возросли на 1,2%, информирует finanz.ru.

Снижение продаж лекарств гендиректор DSM Group Сергей Шуляк связывает с падением реальных доходов населения. По данным Росстата, в I квартале 2019-го показатель уменьшился на 2,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. В DSM Group прогнозируют падение фармрынка на 1-2% в натуральном выражении и рост на 2-4% в деньгах к концу нынешнего года.

Тезис об экономии на лекарствах подтверждают и изменения в структуре продаж, пишут «Известия». Так, в мае более дорогие импортные препараты, средняя цена упаковки которых составляет 345 рублей, покупали на 9,6% меньше, чем в тот же месяц год назад, тогда как спрос на отечественные (91 рубль) упал только на 2,4%.

При этом доля дженериков в продажах выросла с 83,5% от всех реализованных упаковок в январе-мае прошлого года до 84,2% в этом году. Чаще всего покупатели предпочитают дженерики, помогающие работе пищеварительного тракта и улучшающие обмен веществ (19,9% продаж), неоригинальные препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой (15,3%) и нервной (15,0%) систем.

На фоне сокращения спроса цены на лекарства растут несколько быстрее инфляции, составившей, по данным Росстата, 5,1% в мае. Средневзвешенная стоимость упаковки препарата отечественного производства выросла на 5,6%, а цена импортных медикаментов увеличилась на 8%.

В результате больше трети россиян говорят о снижении потребительской доступности лекарств и медицинских услуг за последний год (данные Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС за апрель), что означает необходимость экономить на медикаментах либо выбирать: купить необходимые препараты или что-то другое.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Российский боевой корабль пытался помешать учениям "Си-Бриз"
Сегодня 08:38    115
Россия провоцирует страны Балтии празднованием дней их оккупации
Сегодня 08:29    94
Кремль сливает Суркова, а “слитые”, как известно, долго не живут
Сегодня 06:22    321
О военной мощи России “в кредит”
10.07.2019 11:21    249
Загадки «Лошарика»: на западе приоткрывают тайны России
10.07.2019 10:55    538
За долги “Роснефти” заплатят пенсионеры РФ
10.07.2019 10:36    171
Полиция нашла «воздействующий на подсознание человека» фрагмент текста в якутской газете
10.07.2019 09:27    197
За оскорбление Путина: Россия начинает новую «войну» с Грузией
10.07.2019 09:07    287
В Калининграде на акции в защиту книг сжигали книги
10.07.2019 07:57    148
Деградация спецслужб РФ или брожение накануне взрыва
09.07.2019 11:00    279
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 