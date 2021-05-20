Windows 10 получит нововведения из отменённой Windows 10X

Напомним, Windows 10X, которая должна была стать новой «лёгкой» операционной системой от Microsoft, была отменена. Пользователи, которым нравились изменения пользовательского интерфейса Windows 10X, будут рады узнать о том, что некоторые из них могут перейти в Windows 10.

Ресурс Windows Latest опубликовал скриншоты экрана и GIF-изображение, демонстрирующие предстоящее обновление Windows 10 Sun Valley, а также несколько ключевых изменений пользовательского интерфейса.

Одним из них является изменение Центра действий и уведомлений Windows 10, в том числе возможность проводить пальцем вверх и вниз по нижним переключателям быстрых настроек, чтобы показать или скрыть их.

Другие элементы дизайна включают плавающие меню с закруглёнными углами. Согласно информации Windows Latest, Microsoft случайно поделилась скриншотом экрана с готовящейся функцией для разработчиков, которая включает диалоговое окно приложения Windows с закруглёнными углами. Этот новый дизайн может применяться к окнам подтверждения, предупреждениям и другим диалоговым окнам в Windows.

Ожидается, что Sun Valley выйдет к концу этого года как обновление 21H2. Оно станет одним из крупнейших обновлений Windows 10 с момента выпуска операционной системы.

Источник: internetua.com

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