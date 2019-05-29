WSJ: пять ошибок Маска, которые разорят Tesla

Wall Street Journal разбирается, почему впечатляющее падение акций Tesla может стать губительным для компании. Предпосылок множество, и сейчас их объединенный потенциал набирает силу.

За взлетом хронически убыточного производителя электрокаров Tesla стоят не только передовые технологии и харизма ее основателя Илона Маска, но и непоколебимая вера инвесторов, вкладывающих в нишевую компанию миллиарды долларов. Для них все выглядело неплохо, пока акции росли, и вложения казались прибыльными. Но с начала года Tesla подешевела более чем на 40%, и это обнажает многочисленные ошибки Маска. Они могут разорить компанию весьма скоро, если инвесторы потеряют веру.

Обозреватель WSJ Чарли Грант называет главные просчеты миллиардера-визионера, которые могут стоить Tesla будущего.

1. Седаны

Главная для Tesla модель — седан Model 3, а главный рынок сбыта — США. И две эти вещи очень плохо сочетаются. В прошлом году Ford утвердил план развития марки, предусматривающий почти полный отказ от производства седанов и хэтчбеков для американского рынка. Прибыльно там можно продавать лишь внедорожники, решили в компании.

При этом Tesla продавать дорогие электромобили с прибылью сложнее, чем крупным производителям.

WSJ указывает, что в бизнесе автомобильных компаний сочетаются две особенности, которые снижают вероятность успеха новичков. Во-первых, если вы производите массовый автомобиль, то ваша рентабельность ограничена из-за множества конкурентов. Во-вторых, чтобы наладить массовое производство, надо вложить миллиарды долларов.

При этом «новичкам» из Tesla до сих пор не удалось отладить два ключевых момента для организации прибыльного низкодоходного производства: цепь поставок с минимумом складских запасов и сбыт.

2. Убытки

За все время своего существования был лишь один год — 2018 — когда Tesla не привлекала дополнительного финансирования от инвесторов. Сейчас Tesla должна около 10 млрд долларов в виде долгосрочных обязательств перед инвесторами, а еще более 3 млрд долларов — поставщикам.

Нынешнее падение акций — это не только свидетельство разочарования. Это также знак того, что в будущем Маску будет значительно сложнее получить очередную пару миллиардов на развитие.

В середине мая Илон объявил о новом радикальном сокращении расходов, заявив, что при нынешнем уровне трат денег у Tesla осталось лишь на год.

По подсчетам WSJ, всего у Tesla накоплено обязательств на 22 млрд долларов. И Маску рано или поздно придется научиться вести бизнес прибыльно. Хороший пример, как у него это не вышло — третий пункт списка.

3. Сервис

Маск решил не договариваться с автодилерами и продавать Tesla через сеть собственных магазинов или даже онлайн. Однако традиционным автомобильным компаниям именно обслуживание и сотрудничество с дилерами приносит серьезную долю доходов. Частично из-за цен на сервис и запчасти. Но также потому, что во время обслуживания лояльный клиент может осмотреть новинки — и задуматься о новой покупке.

Для Tesla сервис, напротив, превратился в постоянную и долговременную статью расходов, а его низкое качество заставило экспертов Consumer Reports отозвать Model 3 из списка рекомендованных к покупке.

Маск пытается решить эту проблему, научив автомобили самодиагностике и заказу запчастей, но пока неясно, так ли хороша эта передовая система, как он рассчитывает.

4. Распыление

В этой области самая дорогостоящая ошибка Маска — покупка в 2016 году SolarCity, компании по установке солнечных панелей. Он вложил миллиарды в выплату ее долгов и развитие — и в прошлом году все равно был вынужден частично свернуть деятельность.

Однако долги SolarCity преследуют Tesla до сих пор. В нынешнем году по двум выпускам облигаций, деньги от которых растворились в бизнесе по выпуску панелей, Tesla должна будет выплатить около 750 млн долларов.

Аналитик Wedbush Дэн Айвс на прошлой неделе призывал Илона срочно отбросить в сторону все сторонние проекты Tesla, максимально упростить схему и сосредоточиться на производстве и продажах Model 3. Но пока неясно, насколько Маск к этому готов.

5. Обещания

Илон привык, что его вдохновляющие речи и видение способны перевернуть рынок и посрамить скептиков, которые ставят против Tesla. Но в последнее время такой подход работает все хуже. Два знаковых выступления — анонс кроссовера Model Y и красочное описание беспилотного каршеринга Tesla — не вызвали особого энтузиазма.

Главный вывод WSJ прост: Маску в ближайшее время предстоит научиться зарабатывать традиционным способом: стабильно производя и продавая автомобили и обеспечивая положительный приток наличности квартал за кварталом. Пока же Tesla приходится надеяться на новые вливания инвесторов — а для того, чтобы их убедить, от Маска требуются все более впечатляющие анонсы и выдумки.

Среди американских компаний одной из главных жертв очередного раунда торговой войны между США и Китаем стала Tesla. На опасения, что власти КНР ограничат экспансию Маска на свой рынок электромобилей — самый большой в мире, наложился неожиданный отчет аналитика Wedbush Дэна Айвса. Авйвс считает, что Маску верить нельзя, а сама компания Tesla находится в критическом положении.

Источник: elektrovesti.net

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