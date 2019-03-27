У 2018 році в Україні реалізовувались проекти донорської допомоги на $6,6 млрд - звіт Мінекономрозвитку

Мінекономрозвитку здійснило аналіз стану реалізації проектів міжнародної технічної допомоги (МТД) у 2018 році на підставі моніторингу, наданого їхніми бенефіціарами. Як відомо, міжнародна технічна допомога - це ресурси та послуги, що надаються донорами на безоплатній та безповоротній основі з метою підтримки України відповідно до міжнародних договорів.

Протягом 2018 року в Україні реалізовувалось 618 проектів МТД загальною кошторисною вартістю $6,6 млрд, (у тому числі 10 проектів вартістю $ 3,1 млрд, що фінансуються з Чорнобильського Фонду «Укриття» та Рахунку ядерної безпеки).

У 2018 році в Україні реалізовувалось на 109 проектів (майже на $1 млрд) МТД більше, ніж у 2017 році.

Традиційно найбільшими донорами у 2018 році для України були:

США - понад $ 2 млрд (124 проекти),

ЄБРР - $759,7 млн (44 проекти),

ЄС - $ 522,3 млн (235 проектів),

Німеччина - $386,9 млн (39 проектів),

Канада - $152,3 млн (18 проектів).

Водночас, розподіл обсягів фінансування у межах міжнародної технічної допомоги за сферами цільового призначення у 2018 року виглядає наступним чином:

Національна безпека і оборона - $1,2 млрд (28%),

Ядерна безпека (без урахування Чорнобильського фонду) - $819,1 млн (20%),

Урядування та громадянське суспільство - $509,8 млн (12%),

Відновлення Донбасу і підтримка внутрішньо переміщених осіб - $356,7 млн (9%),

Регіональний розвиток - $334,7 млн (8%),

Енергетика та енергоефективність - $262 млн (6%),

Охорона здоров’я - $137 млн (3%),

Освіта і наука - $120,8 млн (3%).

Ознайомитись більш детально із обсягами та умовами співпраці України з міжнародними донорами у Вас є нагода за посиланням: http://bit.ly/2OqM9lf.

Источник: me.gov.ua

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