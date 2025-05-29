У 2025 році росія може отримати від експорту до Європейського Союзу понад 20 млрд. євро

Фактично значно більше, ніж Європа витрачає на допомогу Україні, - Bild.

росія продовжує активно торгувати з Європою, заробляючи мільярди на постачанні нафти, газу, крану та вугілля.

За даними видання, лише в лютому цього року Європейський Союз закупив російських енергоресурсів майже на 2 млрд. євро.

Bild нагадує, що ці кошти кремль спрямовує на фінансування виробництва зброї та на армію.

Попри санкції, ключові угоди з Китаєм, Індією та Туреччиною не обмежені.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/74782

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