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У 2025 році росія може отримати від експорту до Європейського Союзу понад 20 млрд. євро
Фактично значно більше, ніж Європа витрачає на допомогу Україні, - Bild.
росія продовжує активно торгувати з Європою, заробляючи мільярди на постачанні нафти, газу, крану та вугілля.
За даними видання, лише в лютому цього року Європейський Союз закупив російських енергоресурсів майже на 2 млрд. євро.
Bild нагадує, що ці кошти кремль спрямовує на фінансування виробництва зброї та на армію.
Попри санкції, ключові угоди з Китаєм, Індією та Туреччиною не обмежені.
Джерело: https://t.me/Tsaplienko/74782