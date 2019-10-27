Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:48
Просмотров: 108

У «армии Медведчука» отберут незаконно присвоенную землю на Трухановом острове

У «армии Медведчука» отберут незаконно присвоенную землю на Трухановом острове

Прокуратура міста Києва у судовому порядку вимагає повернути територіальній громаді земельну ділянку на Трухановому острові у м. Києві площею 1, 16 га та вартістю понад 25 млн грн.

Так, прокуратурою міста Києва встановлено факт незаконного зайняття та використання юридичною особою вказаної земельної ділянки на Трухановому острові без відповідних правовстановлюючих документів на землю (рішення Київської міської ради, договору тощо).

Крім того, доступ до земельної ділянки обмежений, на земельній ділянці встановлений паркан та розміщено низку будівель та споруд, спеціалісти органів місцевого самоврядування на земельну ділянку не допускаються.

У зв’язку з цим, прокуратура міста звернулась до господарського суду з позовом про зобов’язання зазначеної юридичної особи повернути вказану земельну ділянку територіальній громаді, звільнивши від розміщеного на ній майна.

Прес-служба прокуратури міста Києва

Источник: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Киеве требовали легализовать медицинский каннабис
Сегодня 09:47    57
Движение сопротивления капитуляции проведет форум государственных сил и вече в День Достоинства
26.10.2019 11:50    169
В Киеве задержали хакера, которого разыскивают в США
26.10.2019 11:35    146
Випадок дифтерії в Києві: стало відомо, в якому стані дитина – ВІДЕО
26.10.2019 06:52    131
Аттестация прокуроров: почти треть провалила тест на знание законов
25.10.2019 08:06    186
Підприємець нажився на ремонті дороги у Харківській області, — прокуратура
22.10.2019 06:58    162
Двух сотрудников банка обвиняют в растрате 80 миллионов
21.10.2019 09:15    200
Фирма 25 лет не платила за аренду земли в Харькове
21.10.2019 09:05    200
Вспышка ботулизма в Киевской области: зафиксирован первый смертельный случай
20.10.2019 08:40    151
В Чугуеве растратили крупную сумму на несуществующий ремонт
17.10.2019 07:01    234
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 