У «армии Медведчука» отберут незаконно присвоенную землю на Трухановом острове

Прокуратура міста Києва у судовому порядку вимагає повернути територіальній громаді земельну ділянку на Трухановому острові у м. Києві площею 1, 16 га та вартістю понад 25 млн грн.

Так, прокуратурою міста Києва встановлено факт незаконного зайняття та використання юридичною особою вказаної земельної ділянки на Трухановому острові без відповідних правовстановлюючих документів на землю (рішення Київської міської ради, договору тощо).

Крім того, доступ до земельної ділянки обмежений, на земельній ділянці встановлений паркан та розміщено низку будівель та споруд, спеціалісти органів місцевого самоврядування на земельну ділянку не допускаються.

У зв’язку з цим, прокуратура міста звернулась до господарського суду з позовом про зобов’язання зазначеної юридичної особи повернути вказану земельну ділянку територіальній громаді, звільнивши від розміщеного на ній майна.

Прес-служба прокуратури міста Києва

Источник: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

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