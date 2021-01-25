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У бізнесу Трампа після штурму Капітолію будуть проблеми — ЗМІ

У бізнесу Трампа після штурму Капітолію будуть проблеми — ЗМІ

Компанія колишнього президента США Дональда Трампа Trump Organization в минулому році зафіксувала падіння виручки через спалах COVID-19, також для його бізнесу пророкують проблеми через штурм Капітолію.

Про це пише The Wall Street Journal.

Trump Organization належать готелі, гольф-клуби і комерційна нерухомість. За даними Управління державної етики США, виручка деяких об'єктів нерухомості, що належать компанії, впала майже на 40%, в той час як більш високоприбуткові об'єкти зафіксували ще більше зниження показника.

Проблеми Trump Organization, ймовірно, посиляться в найближчі місяці, зазначає WSJ. Деякі партнери та клієнти компанії заявили, що розірвуть зв'язки з колишнім президентом США після заворушень в Капітолії.

Так, деякі юридичні фірми згодом розірвали відносини з Trump Organization. Професійна асоціація гольфістів США заявила, що розриває контракт на проведення чемпіонату 2022 року на належать Трампу полях для гольфу в Нью-Джерсі.

"Ще більшою загрозою для бізнесу Трампа може стати відмова компаній від оренди комерційної нерухомості в Нью-Йорку і Сан-Франциско", - зазначає видання.

Wall Street Journal пише, що в цілому виручка бізнесу Трампа склала за звітний період 278 млн дол у порівнянні з 446 млн у 2019 році. Син Дональда Трампа Ерік Трамп, який управляє Trump Organization заявив, що Trump Organization була прибутковою в 2020 році, проте він відмовився розкривати деталі.

Крім падіння виручки, Trump Organization стикається зі значним борговим навантаженням. "У найближчі кілька років компанії належить погасити борг обсягом понад 400 млн дол, а рефінансування боргу може викликати труднощі, оскільки давні кредитори бізнесу, включаючи Deutsche Bank AG, намагаються дистанціюватися від колишнього американського президента", - повідомляють журналісти.

Однак, за словами Еріка Трампа, боргове навантаження компанії незначна в порівнянні з її активами.

Нагадуємо:

20 січня Джо Байден склав присягу і став 46-м президентом Сполучених Штатів Америки на офіційній церемонії у Вашингтоні.

5 грудня учасники мітингу на підтримку Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де у середу Конгрес має оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.

Источник: epravda.com.ua

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Темы: трамп

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