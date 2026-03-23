У Чернігові прокуратура не змогла повернути державі установку для пакетування води за 4,5 мільйона

Господарський суд Чернігівської області відмовив у задоволенні позову прокуратури, яка намагалася стягнути в дохід держави з КП "Чернігівводоканал" установку для пакетування питної води, а з ТОВ "Діджитал Вотер" (постачальника установки) - 4,55 млн грн.

Про це свідчить рішення суду від 17 березня.

У квітні 2023 року "Чернігівводоканал" замовив ТОВ "Діджитал Вотер" установку для пакетування питної води виробника Proffico моделі Aquapack 2.2. за 4,55 млн грн. Замовник заплатив підряднику усю суму.

У "Чернігівводоканалі" необхідність закупівлі пояснювали тим, що в умовах воєнного стану водоканал має подбати про забезпечення людей мінімальними запасами питної води та її наявність в усіх бомбосховищах міста, лікарнях, школах та дитячих садочках. А тому доцільним буде придбання установи для пакетування питної води з можливістю її довготривалого зберігання.

Водночас за даними прокуратури, угоду укладено за домовленості між службовцями та уповноваженими представниками КП "Чернігівводоканал" та ТОВ "Діджитал Вотер", які знають один одного, відповідно закупівля була узгоджена між ними.

Крім того, ринкова вартість установки становить, 3,27 млн грн, тобто за неї переплатили 1,28 млн грн. А саме обладнання для пакетування питної води з часу закупівлі упродовж 2-х років не використовується. Тому прокуратура через суд вимагала розірвати договір і повернути державі в особі Чернігівської міської ради установку та кошти.

Щодо можливої змови комунального підприємства з приватною компанією, то суд зауважив, що не наділений компетенцією Антимонопольного комітету. А рішення АМКУ щодо встановлення факту антиконкурентних узгоджених дій між "Чернігівводоканалом" та "Діджитал Вотер" матеріали справи не містять.

А щодо експертизи про завищену суму установки, то суд звернув увагу, що вона була призначена слідчим слідчого відділу ЧРУП ГУ Нацполіції в Чернігівській області у рамках кримінального провадження, яка не є учасником даної справи, тому такий висновок експерта не є належним доказом у справі.

В результаті суддя Сергій Белов дійшов висновку - прокурор не довів, що договір укладено з порушеннями вимог законодавства та суперечить інтересам держави і суспільства, у зв`язку з чим відсутні підстави для визнання його недійсним. Тому відхилив позов.

Прокуратуру в суді представляв Євгеній Бабич.

Засновником столичного ТОВ "Діджитал Вотер" є Олег Лукаш, керівниця - Ірина Красножон.

