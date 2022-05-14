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У чотирьох областях України збільшили посіви пшениці на 10-15%

У чотирьох областях України збільшили посіви пшениці на 10-15%

На Волині, Вінниччині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині засіяно ярої пшениці на 10-15% більше від показників минулого року.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України, передає Національний Промисловий Портал з посиланням на AgroPortal.ua.

Всього аграрії України засіяли майже 90% прогнозованих площ під ярі культури ранньої групи.

Так, станом на 12 травня всіма категоріями господарств посіяно:

ярої пшениці — 187,5 тис. га (прогноз 2022 р. — 189,6 тис. га, 2021 р. — 192,1 тис. га.);

ярого ячменю — 918,8 тис. га (1 023,9 тис. га, 1 337 тис. га.);

ярого ріпаку — 26,7 тис. га (29,8 тис. га, 33,2 тис. га.);

вівса — 156,7 тис. га (163,6 тис. га, 177,9 тис. га.);

гороху — 123,9 тис. га (145,7 тис. га, 242,1 тис. га.);

гречки — 12,2 тис. га (81,6 тис. га, 84,0 тис. га.);

проса — 22,5 тис. га (62,3 тис. га, 78,1 тис. га.);

кукурудзи — 3 238,5 тис. га (4 854,1 тис. га, 5 474,8 тис. га.);

цукрових буряків — 181,4 тис. га (206,9 тис. га, 224,7 тис. га.);

соняшнику — 3 290,6 тис. га (4 934,8 тис. га, 6 509,7 тис. га.);

сої — 728,6 тис. га (1 253,4 тис. га, 1 279,6 тис. га);

картоплі — 1 013,8 тис. га (1 185,4 тис. га, 1 283,1 тис. га.).

Источник: uprom.info

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