Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:08
Просмотров: 93

У "Дії" можна буде отримати витяг з Єдиного держреєстру

У Дії можна буде отримати витяг з Єдиного держреєстру

Незабаром на порталі "Дія" можна буде отримати витяг з Єдиного державного реєстру. Про це в Telegram повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Деталі

"Цифровізуємо один із найпопулярніших документів для ФОП. Незабаром на порталі "Дія" зможете миттєво отримати витяг з Єдиного державного реєстру. Розпочинаємо запис на бета-тест", – написав Федоров.

За його словами, витяг з ЄДР підтверджує, що людина займається або раніше займалася бізнесом. Також він потрібен для участі в тендері, укладання договору та отримання банківських послуг.

"Раніше, щоб отримати витяг з ЄДР, у підприємця могла піти доба на походи до держустанов, збирання папірців, сплату адмінзбору та іншу бюрократію. Ми змінюємо послугу, роблячи її у кілька кліків", – повідомив Федоров.

Він закликав українців долучатися до бета-тестування, якщо є електронний підпис та досвід ведення бізнесу.

Джерело: unn.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Спільна заява очільників держав G7
Сегодня 09:28    3
Новини цього часу однією строкою
Сегодня 09:27    5
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.12 орієнтовно
Сегодня 09:19    30
На Луганщине оккупанты «режут» шахты на металлолом
Сегодня 09:16    28
Telegram додав можливість реєстрації облікового запису без сім-карти
Сегодня 08:53    63
Фільм вбитого рашистами у Маріуполі режисера став найкращою європейською документалістикою року
Сегодня 08:41    66
ISW, 12 декабря
Сегодня 08:23    93
"Три буханки белого хлеба на 30 человек. ага, по крошке, бл#, как голубям?" - перехоплення ГУР
Сегодня 07:58    109
Про безоплатне розміщення людей зі статусом ВПО у Харкові
Сегодня 07:28    115
Швеція надасть дев'ятий пакет допомоги для ЗСУ, який на 50% більшій, ніж восьмий пакет
Сегодня 07:19    114
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 