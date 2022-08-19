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У "Дії" з'явиться пільгова іпотека: що потрібно знати
У державному додатку "Дія", де можна отримати довідку про доходи за кілька хвилин, планують запустити послугу з оформлення пільгової іпотеки.
Над цим працюють у міністерстві цифрової трансформації України, пише "Укрінформ".
Як розповів керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік, "Дію" встановлено майже у 18 млн користувачів. Тому велика кількість людей зможе отримати у додатку послугу з оформлення пільгової іпотеки. Це особливо актуально зараз, коли в Україні через війну багато переміщених осіб.
За словами Баніка, у додатку "Дія" оформити іпотеку буде набагато зручніше, ніж на порталі.
Джерело: apostrophe.ua