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У "Дії" з'явиться пільгова іпотека: що потрібно знати

У Дії зявиться пільгова іпотека: що потрібно знати

У державному додатку "Дія", де можна отримати довідку про доходи за кілька хвилин, планують запустити послугу з оформлення пільгової іпотеки.

Над цим працюють у міністерстві цифрової трансформації України, пише "Укрінформ".

Як розповів керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік, "Дію" встановлено майже у 18 млн користувачів. Тому велика кількість людей зможе отримати у додатку послугу з оформлення пільгової іпотеки. Це особливо актуально зараз, коли в Україні через війну багато переміщених осіб.

За словами Баніка, у додатку "Дія" оформити іпотеку буде набагато зручніше, ніж на порталі.

Джерело: apostrophe.ua

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