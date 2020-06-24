У Дніпропетровській області під час продажу ціна об‘єкта зросла у 48 разів

РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях затвердило результати продажу об'єктів державної власності, розташованих у Дніпропетровській області.

Одноповерхова адміністративна будівля з підвалом, прибудовами, ганком, цоколем, сходами та тротуаром, загальною площею 409,5 кв. м.

У ході аукціону, в якому взяло участь 12 осіб, ціна продажу зросла майже у 48 разів і склала 564 012 грн з урахуванням ПДВ.

Об'єкт розташований за адресою: м. Кам'янське, вул. Соборна, 3а.

Гараж на дві машини, загальною площею 51,03 кв. м. Ціна продажу об'єкта становить 14 460 грн з урахуванням ПДВ.

Об'єкт розташований за адресою: смт Томаківка, вул. Незалежна, 1.

Источник: spfu.gov.ua

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