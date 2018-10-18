У электромобилей Audi будет новый логотип без 4 колец

В патентных ведомствах Соединенных Штатов Америки и Германии были зарегистрированы начертания нового фирменного логотипа Audi.

Существует два возможных варианта нового логотипа — четыре кольца, которые являются символом компании еще со времен концерна Auto Union AG, объединят в единый элемент или же оставят пересекающимися только средние кольца.

Эксперты считают, что решение обновить логотип продиктовано расширением продуктовой линейки. В частности, вскоре Audi может представить автономные и подключенные к сети модели Ожидается, что именно на них и и будут использоваться новые эмблемы. Например, логотип с пересекающимися центральными кольцами может символизировать связанные по протоколу V2V автомобили.

Напомним, логотип Audi в виде колец, похожий на нынешний, появился в начале 1932 года, когда четыре компании, Audi, Horch, DKW и Wanderer, объединились в одну — Auto Union.

Ранее Audi представила серийный электрокроссовер e-tron. В Audi начали готовить публику к дебюту электрического кроссовера еще три года назад, показывая концепты и шоу-кары. За 2 недели Audi получила 10 тысяч предзаказов на e-tron Quattro.

Источник: elektrovesti.net

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