У Харкові наступного року планують підвищити тарифи на холодну воду та каналізацію (ВІДЕО)

З наступного року централізоване водопостачання має подорожчати на 36,4%, а каналізація – на 79,3% . Такі розрахунки харківський “Водоканал” подасть до профільної нацкомісії.

Яна Хайло, заступниця гендиректора КП “Харківводоканал”

На централизованное водоснабжение с учетом НДС 16 гривен 72 копейки. На водоотведение – 11 гривен 23 копейки.

Під час громадських слухань комунальники наголошують: ці тарифи – попередні. Бо ще, зокрема, не відомо, яка на початку 2020 року буде мінімальна зарплата. Також врахують витрати на електрику, реактиви, ремонти та матеріали.

Віталій Панов, гендиректор КП “Харківводоканал”

Мы бы с удовольствием не поднимали тариф ни на копейку, но по всем имеющимся законодательным актам и постановлениям нацкомиссии мы обязаны до 1 июня каждого года предоставить в нацкомиссию проект тарифов.

Під час доповіді гендиректора пропадає світло. Але слухання продовжуються. Панов запевняє: з “Обленерго” розрахувалися на 100%.

Віталій Панов, гендиректор КП “Харківводоканал”

Продолжаем платить предоплатой за 5 дней вперед. Поэтому, я думаю, что это какая-то поломка.

Каналізація має подорожчати більше через те, що до тарифу включили затрати на погашення кредиту. Йдеться про 93 мільйони, виділених Світовим банком на реконструкцію очисних споруд.

Віталій Панов, гендиректор КП “Харківводоканал”

Порядка 13 миллионов уже потрачено по этому кредиту. Я имею в виду долларов. Идут проектные работы полностью. В следующем году уже начинается реализация проекта. Это даст возможность снижения тарифа либо его поддержания на том же уровне.

Цьогоріч тарифи також підвищували. Але через те, що почали діяти вони не в січні, а в квітні, КП втратило 92 мільйони гривень. Наразі підприємство залишається збитковим.

Віталій Панов, гендиректор КП “Харківводоканал”

Тариф в апреле 2019 года покрывает на 92% затраты предприятия.

В “Антикорупційному центрі” зазначають: чинна система не стимулює комунальників зменшувати витрати. І пропонують їхній контроль.

Євген Лісічкін, член ГО “Харківський антикорупційний центр”

Зниження порогу під час проведення закупівель підприємствами робіт, товарів, послуг. Я називав 50 тисяч гривень, а підприємство говорило про 500 тисяч. Я сподіваюся, що цей поріг буде введений.

Олександр Григоров, спортивний журналіст

Есть цифры, которые сомнения вызывают. Они связаны как раз с тендерными закупками. Поэтому я заинтересовался – почему такая цифра вышла. Ответа не получил, кроме того, что ищите на сайте ProZorro.

Переважна більшість присутніх на слуханнях – працівники підприємства. Чинні або на пенсії. Але й їхні думки розходяться.

– Яке ваше ставлення до підвищення тарифів. Ви не хочете спілкуватися? – Я не хочу з вами спілкуватися.

Євген Дуда, працівник КП “Харківводоканал”

Великі тарифи. Хочеться, щоб були менше тарифи. Поэтому пришли послушать.

Олександр Власенко, директор комплексу спецмашин і механізмів КП “Харківводоканал”

Если они экономически обоснованные, то их надо повышать. Начинать понижение тарифов надо с электроэнергии и газа. То, что является основным в наших тарифах.

Олександр Григоров, спортивний журналіст

Мне кажется, что проведение общественных слушаний по повышению тарифов в 1,5-миллионом городе являются таковым событием, которое стило бы выделить заметно для потребителей. Очень мелким шрифтом, очень внизу сайта, очень перейти по ссылке. То есть, такое впечатление, что это какое-то событие либо неважное, либо, создается впечатление, что его хотят спрятать.

Історик Ярослав Шкабура анонс знайшов і підготував відразу декілька питань.

Ярослав Шкабура, історик, аспірант

Просто харків’янин, який в один момент зрозумів, що якщо щось робити, то теоретично ти отримаєш шанс щось змінити.

Вважає: саме громада має контролювати якість послуг. А вона, за словами чоловіка, – сумнівна.

Ярослав Шкабура, історик, аспірант

Різні фотографії з водою кольору какао, “Кока-коли”… У моєї матері, до якої я заходжу, вже близько тижня вода не кольорова, але по своїм смаковим якостям, м’яко кажучи, я б не сказав, що вона питна. Тобто, вона ставить її на добу відстоюватись. Потім знову-таки кип’ятить.

Панов зазначає: причина такої якості води – мережі зношені на 70%. За останні три роки в місті замінили 100 кілометрів труб. Але видатки на це не закладені в тарифах. За словами гендиректора, кошти виділяють з міської казни.

Віталій Панов, гендиректор КП “Харківводоканал”

Вода, которая поступает в сети, которые подает “Водоканал”, она соответствует всем нормативам и всем нормам качества. Трубам уже по 70-80 лет и особенно это случается, когда идет какая-то остановка. То есть, нет воды. После этого воду подают. Естественно, что вся эта ржавчина в ржавых трубах несется и часто выливается в кранах харьковчан.

Керівництво підприємства пообіцяло врахувати побажання громади. Зокрема щодо інформації про якість води та закупівлі.

Источник: objectiv.tv

Автор: Олена Нагорна

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