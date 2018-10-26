У Харкові планують удвічі збільшити тарифи на вивіз сміття (ВІДЕО)

З першого січня послуга має подорожчати вдвічі і становитиме майже 24 гривні.

Зараз вивіз сміття обходиться мешканцю багатоповерхівки в 11 грн. 54 коп. на місяць. В КП “Комплекс з вивозу побутових відходів” заявляють, що такий тариф покриває лише 45% затрат підприємства. Тому його треба збільшувати. В приватному секторі людина сплачує 22 грн 30 коп. Цю послугу надає фірма “Харків Екоресурс”. Новий тариф планують зробити єдиним і для багатоповерхівок, і для приватних будинків. Згідно з чинною формулою, це 23 грн. 50 коп. на місяць. Запровадити тариф планують з 1 січня.

Аліка Піхтерева, кореспондентка

У першому півріччі збитки “Комплексу з вивозу побутових відходів” склали майже 9 мільйонів гривень. Комунальники пояснюють це зростанням мінімальної зарплати, цін на паливо та запчастин. До речі, в Дніпрі, Чернігові, Івано-Франківську і Черкасах тарифи на вивіз сміття значно нижчі, ніж у Харкові, і цього року не підіймались.

Наша знімальна група вирішила звернутись за коментарем до керівництва “Комплексу з вивозу побутових відходів”. Телефон директора Фазіля Аббасова не відповідав, тому ми приїхали на підприємство в його приймальний день. За словами секретарки, керівника на місці не було. Тоді ми звернулись із питанням до головного інженера, але він обмежився цитуванням службової інструкції.

Сергій Глушач, головний інженер КП “Комплекс з вивозу побутових відходів”

Особое внимание обращать на посторонние, подозрительные лица. Не снимайте, пожалуйста.

Не отримавши відповіді від комунальників, ми звернулися до експерта з питань житлово-комунального господарства Михайла Гаєвського. За його думкою, тарифи на вивіз твердих побутових відходів мають встановлюватися для кожного індивідуально.

Михайло Гаєвський, експерт з питань житлово-комунального господарства

Есть нормативно-правовые акты, которые регламентируют работу предприятий по вывозу ТБО. Есть методики, утвержденные Кабинетом министров, которые определяют норму ТБО на одного человека. Есть методика по расчету тарифов и постановление Кабинета министров об обязательности заключения индивидуальных договоров с каждым потребителем.

До речі, 25 жовтня – останній день, коли “Комплекс з вивозу побутових відходів” приймає зауваження та пропозиції щодо підвищення тарифу.

Истчоник: objectiv.tv

Автор: Аліка Піхтерева

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