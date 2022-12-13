Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:03
Просмотров: 110

У Харкові працює близько 80% від довоєнної кількості супермаркетів та близько 70% аптек

У Харкові працює близько 80% від довоєнної кількості супермаркетів та близько 70% аптек

Повністю або частково відновили роботу мережі супермаркетів «Клас», «Рост», «Сільпо», «АТБ-маркет», «Чудо маркет», «Десяточка» та ін., магазинів продовольчих товарів «Посад», «Агромол», «Салтівський м’ясокомбінат», «Кулиничі», «Свіжина», «Роганський м’ясокомбінат», «М'ясо Тут» та ін., магазинів електротоварів та побутової техніки «Comfy», «Ельдорадо», «Фокстрот», «Алло», товарів для дому «Smilemarket», «Аврора», «Smart Store», косметики та побутової хімії «Eva», «Prostor» тощо.

Відкрито 40 з 53 харківських ринків та торговельних майданчиків, у тому числі найбільші продовольчі ринки Харкова: Кінний, Центральний, Тракторозаводський, Новосалтівський.

Працює близько 100 зоомагазинів («MasterZoo», ветцентр «Vetastar», «Шиншилка», «Йошкін кот» тощо).

Також функціонують близько 130 автозаправних станцій, серед яких - «Окко», «WOG», «БРСМ-Нафта», «SOCAR», «OVIS», «SHELL» та ін.

Джерело: https://t.me/now_kharkov/29248

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Элиты рф чувствуют конец
Сегодня 10:26    186
13 грудня 1877 року народився Микола Леонтович, автор «Щедрика»
Сегодня 10:15    109
Ксенія Собчак, Потанін, Абрамович можуть потрапити під санкції ЄС та США
Сегодня 09:51    133
Країни НАТО можуть гарантувати Росії, що не чинитимуть із нею так, як Москва чинить з Україною
Сегодня 09:39    158
Спільна заява очільників держав G7
Сегодня 09:28    153
Новини цього часу однією строкою
Сегодня 09:27    126
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.12 орієнтовно
Сегодня 09:19    123
На Луганщине оккупанты «режут» шахты на металлолом
Сегодня 09:16    126
Тотальная неопределенность
Сегодня 09:09    131
Міноборони РФ збирає балалайки для «натхнення армії» на війні в Україні
Сегодня 09:04    125
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 