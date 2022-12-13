У Харкові працює близько 80% від довоєнної кількості супермаркетів та близько 70% аптек

Повністю або частково відновили роботу мережі супермаркетів «Клас», «Рост», «Сільпо», «АТБ-маркет», «Чудо маркет», «Десяточка» та ін., магазинів продовольчих товарів «Посад», «Агромол», «Салтівський м’ясокомбінат», «Кулиничі», «Свіжина», «Роганський м’ясокомбінат», «М'ясо Тут» та ін., магазинів електротоварів та побутової техніки «Comfy», «Ельдорадо», «Фокстрот», «Алло», товарів для дому «Smilemarket», «Аврора», «Smart Store», косметики та побутової хімії «Eva», «Prostor» тощо.

Відкрито 40 з 53 харківських ринків та торговельних майданчиків, у тому числі найбільші продовольчі ринки Харкова: Кінний, Центральний, Тракторозаводський, Новосалтівський.

Працює близько 100 зоомагазинів («MasterZoo», ветцентр «Vetastar», «Шиншилка», «Йошкін кот» тощо).

Також функціонують близько 130 автозаправних станцій, серед яких - «Окко», «WOG», «БРСМ-Нафта», «SOCAR», «OVIS», «SHELL» та ін.

Джерело: https://t.me/now_kharkov/29248

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