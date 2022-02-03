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У Харкові продали пам'ятник архітектури, в якому було казино. Подробиці

У Харкові продали памятник архітектури, в якому було казино. Подробиці

У Харкові відбувся аукціон з продажу пам'ятки архітектури 1910 року побудови триповерхової будівлі по вул. Різдвяна, 6. У 1990-ті там знаходилося популярне міське казино Split, згодом нерухомість належала Національному банку України. Новим власником приміщення стало ТОВ "БТП-Нерухомість". Підприємство виграло аукціон, заплативши 12,55 мільйона гривень.

Про це повідомляється на сайті Prozzoro.Продажі.

Аукціон з продажу пам'ятки архітектури в центрі Харкова

Площа будівлі становить 3542 квадратних метрів, є підвал і нежитлова прибудова. Ціна стартувала з 8,77 млн грн. В аукціоні брали участь підприємці Дмитро Сілко, Антон Микитюк та ТОВ "Агро-Фреш".

За інформацією Харківського антикорупційного центру, за купівлею будівлі може стояти бізнесмен Микола Удянський, який вже поділився в соцмережах планами на відкриття в будівлі нічного клубу, готелю, казино та ресторану європейського рівня. Як стверджують антикорупціонери, в Удянського та засновників ТОВ "БТП-нерухомість" є спільний бізнес.

Источник: novyny.live/

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