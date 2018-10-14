У Харкові пройде ІІІ україно-німецький форум “ВЕА: Біоенергетика, енергоефективність та агробізнес”

23 жовтня у Харкові відбудеться вже третій україно-німецький форум ВЕА, присвячений питанням біоенергетики, енергоефективності та агробізнесу.

Раз на два роки тут обговорюють найактуальніші питання у сфері альтернативних джерел енергії, енергоефективності як вектору сталого розвитку агробізнесу та ролі громад у сфері енергетики та АПК. Новою темою цього року стане дуальна освіта, а одним із ключових векторів у традиційних для форуму темах – енергоефективність у лікарнях. Те й інше – в контексті децентралізації та підвищенні ролі громад. Обговорять цьогоріч на форумі і питання лібералізації та нових бізнес-моделей на ринку електроенергії в Україні. Участь у форумі безкоштовна, зареєструватися можна за посиланням.

На форумі очікуються понад 300 представників бізнесу, медичного менеджменту, органів державного і місцевого управління, вузів, потенційних інвесторів та міжнародних експертів.

“Що неможливо для одного – можливо для багатьох: цей принцип Фрідріха Вільгельма Райффайзена нікуди не дівся, як нікуди не ділась і така опція фінансування проекту як кооператив, – переконаний один із модераторів форуму Андрій Зінченко, співзасновник ГО Greencubator, учасник групи "Реформа Енергетичного Сектору" РПР. – За проектами, котрі належать громадам, велике майбутнє, у тому числі – в енергетичній сфері. Німеччина і Нідерланди, до прикладу, кооперативним фінансуванням будують цілі вітропарки. Ми на форумі презентуємо енергетичний кооператив “Сонячне місто” у Славутичі, котрий готується до побудови сонячної електростанції. Інвесторами проекту є звичайні громадяни”.

На модерованій Андрієм дискусійній панелі “Лібералізація та нові бізнес-моделі на ринку електроенергії в Україні” мова піде про нові бізнес-формати, які можуть виникнути у зв’язку зі створенням конкурентного ринку електроенергії; виклики та можливості для старих і нових гравців електроенергетичного ринку; зміну моделі державного регулювання тощо.

Ще одна з учасниць форуму, юристка ILF Олена Хитрова, одна з провідних українських експертів із автономізації лікарень, переконана: в тому, щоб зробити регіональну медицину енергоефективною, провідна роль належить саме місцевому менеджменту: “Головлікар не зобов’язаний бути експертом в енергоефективності, але в його компетенції – найняти управителя, і я на форумі говоритиму про правові моделі його залучення. Саме від головлікаря і місцевих рад залежить, чи буде лікарня продовжувати буквально випускати гроші на вітер, опалюючи невикористовувані приміщення, чи знайде ефективний спосіб використання енергії і спрямує зекономлені кошти на розвиток”.

Про енергоефективність у лікарнях говоритимуть у форматі воркшопу – аби дати учасникам можливість розібрати конкретні кейси та проаналізувати технічні, фінансові та правові інструменти. Експертами секції будуть представники GIZ, E7 та IC Consulenten.

Для представників агросектору, на думку організаторів, цікавими будуть практичні кейси по всіх напрямках використання відходів АПК, використання біогазу, твердої біомаси (соломи), консультації експертів-практиків щодо підключення об'ктів до електромереж та будівництва електростанцій на об'єктах. "Для представників агросектору також важливою буде можливість зустрічі із представниками ЄБРР, адже саме ЄБРР є одним із головних кредиторів бізнесу взагалі, а аграрного зокрема, в тому числі – в енергетичних та інфораструктурних проектах", – нагадує юрист ILF Іван Бондарчук, член оргкомітету ВЕА.

“Ми ввели у форум нову тему – дуальної освіти, оскільки ті сектори економіки, про які ми говоримо (енергетика, АПК, медицина), сьогодні відчувають шалену кадрову кризу. А розвинути комунікацію між бізнесом і вузами у регіоні можуть саме лідери місцевих громад, – переконана одна зі співорганізаторок форуму, почесний консул ФРН у Харкові, керуюча партнерка юрфірми ILF Тетяна Гавриш. – Розумна громада з дієвим лідером сьогодні може дуже багато. Не суттєво, говоримо ми про АПК, медицину чи освіту – спектр можливостей, котрі є у громад, сьогодні широкий, як ніколи. Тему дуальної освіти активно підтримує Німецько-Українська промислово-торговельна палата на чолі з Александером Маркусом, і я маю надію, що Україна скористається колосальним німецьким досвідом”.

Євгенія Кралюк, менеджерка проектів Німецько-Української промислово-торговельної палати AHK Ukraine, розповідає: в Україні багато компаній що виготовляють та пропонують будівельну продукцію за найвищими європейськими стандартами. Але якість монтажних робіт, які виконують українські фахівці, все ще дуже низька. Тому низка компаній, членів комітету з питань будівництва та енергоефективності АНК, розвивають спільно з навчальними закладами спеціалізовані курси та нові професії.

“Наприклад, в REHAU, використовуючи досвід концерну, створили унікальну програму семінарських занять в Академії REHAU: 8 авторських програм-тренінгів від експертів, спеціалізовані майстер-класи та воркшопи, індивідуально розроблені під запити клієнтів та ринку, власний демонстраційно-випробувальний цех. Перевагами Академії за 15 років вже скористались більше 20 000 працівників компаній-партнерів REHAU. А “Хенкель Баутехнік (Україна)” свого часу ініціювали появу у Державному класифікаторі професій нової – “монтажник систем утеплення будівель”, долучилися до розробки проекту Державного Стандарту професійно-технічної освіти, та створили понад 30 ресурсних центрів”, – розповідає Євгенія.

Докладніше про теми та спікерів і спікерок форуму можна прочитати в програмі за посиланням >>

Серед учасників та учасниць форуму: депутати ВР, представники ЄБРР, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, представники, Державного агентства з енергозбереження та енергоефективності України, Німецько-української промислово-торговельної палати, ПРООН, U-Lead, GIZ, ILF, компаній Rehau, Henkel, MNC Group, Амелі Арт, Astarta, Siemens Ukraine, BASF, Хмельницькобленерго, Української Вітроенергетичної асоціації, НКРЕКП, ДП «Укренерго», ДП «Енергоринок», експерти з питань енергоефективності в медицині та агросекторі та представники національних і регіональних медіа.

Організаторами форуму є Генеральне консульство Федеративної Республіки Німеччина в Донецьку (офіс Дніпро), Німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ, Почесний консул Федеративної Республіки Німеччина в Харкові, та АНК, Українсько-німецька торговельно-промислова палата. Партнер форуму – Асоціація "Енергоефективні міста України", юридичний партнер – ILF

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