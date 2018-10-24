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У Харкові відбувся українсько-німецький форум з енергоефективності (ВІДЕО)

У Харкові відбувся українсько-німецький форум з енергоефективності (ВІДЕО)

Понад 300 учасників зібрав третій Українсько-німецький форум «Біоенергетика, енергоефективність та агробізнес».

Під час відкриття голова області відзначає роль Харківщини в забезпеченні енергонезалежності України.

Юлія Світлична, голова ХОДА

Більше, ніж 42% українського газу добувають тут, на Харківщині. Тому питання пошуку нових альтернативних шляхів, запровадження нових технологій і ефективне використання енергоносіїв – це питання, яке сьогодні стоїть перед кожної країною світу.

Світлична повідомляє, що на Харківщині діють не тільки державні програми енергозбереження та енергоефективності. Запроваджуються й обласні проекти. Очільниця області наголошує, що регіон активно долучає до цих питань міжнародних партнерів.

Юлія Світлична, голова ХОДА

Ми маємо результат: споживання газу зменшилося приблизно на 25–30 %. Це стосується як споживачів, так і енергомодернізації самих підприємств.

Вольфґанґ Мьоссінґер, генеральний консул Федеративної республіки Німеччина в м. Донецьк (офіс Дніпро)

На государственных объектах в Харьковской области, объектах социальной инфраструктуры, детских садах, школах, больницах уже успели снизить потребление энергии на 20-25%.

На форумі також говорять про можливості для розвитку бізнесу у сферах біоенергетики та відновлюваної енергії.

Александер Маркус, голова правління Німецько-української промислово-торговельної палати

Мы в Германии говорим об энергетическом повороте, к которому ведут наши международные обязательства. Обязательства увеличивать доли возобновляемой энергии и энергоэффективности.

Протягом дня учасники форуму візьмуть участь у низці дискусій, круглих столів та воркшопів. Основні питання – державна політика у сфері енергетики, енергоефективність у медицині та в аграрному бізнесі.

Источник: objectiv.tv

Автор: Ольга Куріленко

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