У харьковчан изменится поставщик электроэнергии

В Харьковской области изменится поставщик электроэнергии.

Об этом сообщили в АК "Харьковоблэнерго". По данным компании, изменения введены законом Украины "О рынке электроэнергии", который вступил в силу 11 июня 2017 г.

По закону, через 18 месяцев со дня вступления в силу закона должно состояться отделение видов деятельности по распределению и поставке электрической энергии в энергоснабжающих компаниях Украины. Для реализации требований закона на общем собрании акционеров АО "Харьковоблэнерго" принято решение о создании нового акционерного общества ЧАО "Харьковэнергосбыт" путем выделения. Одна компания будет заниматься распределением электроэнергии и эксплуатацией электросетей (оператор системы распределения), другая - поставками электроэнергии.

Бытовым и малым бытовым потребителям поставки будет осуществлять выбранный ими электропоставщик или поставщик универсальных услуг. После получения соответствующей лицензии на внедрение хозяйственной деятельности по поставке электрической энергии эта компания в течение двух лет будет также выполнять функции поставщика универсальных услуг на закрепленной территории исключительно бытовым и малым бытовым потребителям.

Поставщик универсальных услуг не может отказать бытовым и малым бытовым потребителям, находящимся на территории осуществления его деятельности, в заключении договора поставки электрической энергии. Если потребитель не выберет электропоставщика, поставки электрической энергии ему в течение не более 90 дней автоматически будет осуществлять поставщик "последней надежды", определенный на территории области.

Договор между поставщиком и потребителем заключается, как правило, путем присоединения потребителя к разработанному поставщиком договору на условиях коммерческого предложения, опубликованного поставщиком. По требованию потребителя поставщик должен предоставить письменный экземпляр договора, подписанный с его стороны.

Сейчас формы договоров и коммерческие предложения находятся на стадии разработки. После согласования они будут размещены на официальном сайте облэнерго.

До 11 декабря 2018 г. поставки электрической энергии бытовым и не бытовым потребителям осуществляется по розничным ценам, установленным НКРЭКП в соответствии с законодательством.

Как уточнили в облэнерго, бытовым потребителям для перехода на нового поставищка не нужно будет обязательно переформлять договоры: это произойдет автоматически. Более подробное разъяснение будет подготовлено компанией в ближайшее время.

Источник: sq.com.ua

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