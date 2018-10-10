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У харьковских цеховиков проверяют трудоустройство наемных работников

У харьковских цеховиков проверяют трудоустройство наемных работников

9 октября специалисты Главного управления Гоструда в Харьковской области совместно с налоговиками посетили с инспекционной проверкой физических лиц - предпринимателей, которые арендуют помещения для пошива одежды и обуви на одном из машиностроительных предприятий Харькова.

Об этом сообщили в ГУ Гоструда в Харьковской области.

Всего проверяющие опросили 59 работников, официальное трудоустройство которых будет выяснено впоследствии по завершению проверки.

При этом предприниматель отказал в допуске проверяющим и создал препятствия в проведении проверки, за что предусмотрен штраф в размере 100 минимальных заработных плат, то есть  372 300 гривен .

В Главном управлении Гоструда в Харьковской области обращают внимание на то, что такие  инспекционные посещения касаются только вопроса официального трудоустройства наемных работников.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: проверка

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