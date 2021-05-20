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У Харківській області на приватизацію виставлено близько 60 об’єктів

У Харківській області на приватизацію виставлено близько 60 об’єктів

Про це 19 травня під час брифінгу розповів начальник регіонального відділення Фонду державного майна Дмитро Безпалов.

Він повідомив, що Фонд державного майна повністю змінив підходи у приватизаційному процесі. Створено зручний сайт, який працює за принципом інтернет-магазину. Мета приватизації – перетворення неефективних об’єктів на ефективні. Це можливо через єдиний механізм, на тепер – через приватизацію. На сьогодні в Україні понад 3600 державних підприємств, якими керують 96 органів управління. З цього переліку близько 1000 підлягають приватизації, а майже 1000 - не працюють, які вже можна лише ліквідувати - борги перевищують вартість.

«На приватизацію виносяться виключно непрофільні об’єкти державного майна. Якими держава, як управлінець, не може ефективно управляти. У сфері управління держави залишаються тільки об’єкти, які допомагають виконувати функції держави, - це природні монополії, захисні споруди та деякі об’єкти соціального напрямку», - розповів Дмитро Безпалов.

За його інформацією, наразі у Харківській області близько 60 об’єктів, які підлягають приватизації. 99% з них - це мала приватизація. Відповідно до закону, до об’єктів малої приватизації належать ті, вартість активів яких згідно з даними фінансової звітності за останній звітний рік є меншою за 250 млн грн.

Дмитро Безпалов зазначив, що при Харківській обласній державній адміністрації створено робочу групу щодо ефективного управління та використання державного майна в Харківській області. Один з напрямків роботи - сприяння ефективнішим процесам приватизації в області.

«У 2021 році ми плануємо приватизувати всі ці об’єкти та залучити близько 150 млн гривень від приватизаційних об’єктів. По Україні план приватизації на 2021 рік - 12 млрд гривень. Це дуже великий показник у порівнянні з попередніми періодами, коли приватизація була заблокована, а мала приватизація дуже повільно рухалась без знакових показників», - сказав Дмитро Безпалов.

З переліком об’єктів приватизації можна ознайомитися на офіційному вебсайті. https://privatization.gov.ua/about-us-pro-pryvatyzatsiyu/

Источник: kharkivoda.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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