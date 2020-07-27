У Харківській області запрацювала потужна теплова станція на лушпинні

Поблизу Нової Водолаги у Харківській області розпочала роботу теплова електростанція на лушпинні соняшнику. БіоТЕС було введено в експлуатацію групою компаній “Агроліга”.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Енергореформа.

Будівництво станції тривало два роки. Планується, що на повну потужність підприємство вийде до Нового року. Станція оснащена двома паровими котлами паропродуктивністю 16 тонн/год кожний, паротурбінною установкою потужністю 7МВт, системою золовидалення, сухою градирнею із замкнутою системою охолодження води та іншими необхідними агрегатами. Система моніторингу викидів та система очищення дозволяє видалити 99% золи, що відповідатиме українським та європейським нормам. Станція працюватиме на лушпинні або пелеті соняшнику.

Лушпиння соняшнику звозитимуть з олієпресових заводів. Колишні відходи – близько 14% від всієї маси переробленого насіння соняшнику стануть екологічно чистим поновлюваним паливом, – зазначили у компанії.

Група компаній “Агроліга” обробляє близько 10 тис. га земель. Потужності маслозаводів компанії складають 42 тис. та 110 тис. тонн на рік.

Источник: uprom.info

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