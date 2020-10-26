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У Канаді наступного місяця скасують обмеження на видобуток нафти

У Канаді наступного місяця скасують обмеження на видобуток нафти

Канадська провінція Альберта наступного місяця скасує обмеження на видобуток нафти, запроваджені урядом торік з метою підвищення ринкових цін.

Про це заявили у міністерстві енергетики Альберти.

"Хоча уряд до грудня 2021 року продовжить свої повноваження стосовно регулювання обсягу видобутку нафти, він не запроваджуватиме обмежень", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Уряд уважно стежитиме за видобутком, запасами, можливостями нафтопроводу та залізничного транспорту, аби упевнитися, що виробництво не перевищує експортних спроможностей провінції.

"Чинні прогнози вказують, що запаси залишатимуться низькими, а експортна спроможність - достатньою, аби дати системі можливість ефективно самостійно працювати у 2021 році", - наголосили в міністерстві.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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