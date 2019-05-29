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У Києві кількість мільйонерів зросла на 25%

У Києві кількість мільйонерів зросла на 25%

Столичні мільйонери задекларували 36 млрд 505 млн гривень

Начальник Головного управління ДФС у м. Києві Людмила Демченко заявила, що відповідно до результатів цьогорічної кампанії декларування, у Києві 2941 особа вказала у деклараціях суму доходу більшу, як 1 млн гривень, – це на 589 осіб (25%) більше, ніж минулого року. Про таке повідомив "Укрінформ".

"Загалом, столичні мільйонери задекларували 36 мільярдів 505 мільйонів гривень, що на 73% більше, ніж торік. Вони мають сплатити податку на доходи фізичних осіб на суму 1 мільярд 930 мільйонів гривень і більш як 270 мільйонів гривень військового збору", – йдеться у тексті повідомлення.

За її словами, публічні люди також активно декларували свої доходи.

"До наших сервісних центрів приходили Дмитро Монатік та Олег Винник, а загалом, столична кампанія декларування 2019 року бачила декларації таких відомих артистів як Потап, Костянтин Меладзе, ONUKA, Ірина Білик, Наталія Могилевська, Анастасія Каменських, Тіна Кароль і багатьох інших. Під час нинішньої кампанії декларування лише представників шоу-бізнесу ми нарахували 111, із яких 23 – народні артисти України", – розповіла посадовиця.

Крім того активними є також спортсмени.

"До речі, футболістами та працівниками "Динамо Київ" у цьому році було подано 95 декларацій про майновий стан та доходи й задекларовано дохід у більш як 170 мільйонів гривень", – додала вона.

Як повідомляв 5.UA, Національне агентство з питань запобігання корупції під час повної перевірки декларацій голови Держрезерву та судді виявило ознаки умисного декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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