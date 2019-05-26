У квітні промислове виробництво зросло на 5%

Промислове виробництво в Україні у квітні 2019-го року зросло на 5,2% у порівнянні з квітнем 2018 року. По відношенню до попереднього місяця виробництво знизилося на 1,8%.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Держстат.

Всього протягом січня-квітня 2019-го року зростання промислового виробництва становило 0,6%. Найбільше зростання зафіксовано у переробній промисловості – 7,4%.

Нагадаємо, що у 2018 році промислове виробництво зросло на 1,1% у порівнянні з 2017 роком.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

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