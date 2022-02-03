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У Kyivstar стався глобальний збій: на що скаржаться користувачі

У Kyivstar стався глобальний збій: на що скаржаться користувачі

У четвер, 3-го лютого, користувачі українського оператора Kyivstar поскаржилися на проблеми з телефонним зв’язком. Зокрема, деякі абоненти не можуть здійснювати дзвінки, хоча на рахунку є гроші.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Проблеми із зв'язком Kyivstar

Так, відомо, що під час спроби здійснити дзвінок деяким користувачам повідомили, що в них недостатньо коштів на рахунку, хоча вони є. Крім того, час від часу неможливо перевірити баланс.

Коментатори у соцмережах зазначили, що такі проблеми тривають вже декілька днів. Так, один з абонентів намагався зв’язатися з оператором, на що йому відповили, що необхідно чекати на відповідь протягом 749 хвилин.

Крім того, проблеми з’явилися і з сайтом Kyivstar. Він не відкривається ні з телефону, ні з комп’ютера.

У пресслужбі Kyivstar відповили Новини.LIVE:

"Сьогодні у частини абонентів передплачених тарифних планів виникають тимчасові складнощі при дзвінках в мережі та на номери контакт-центру. В абонентів контрактних тарифних планів послуги працюють у звичному режимі. Компанія приносить вибачення з тимчасові складнощі. Наші спеціалісти вже працюють над їх усуненням. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб якомога швидше відновити сервіси. Для абонентів, які зіштовхнулись із складнощами передбачено компенсації. На усі питання ми готові відповідати в спільноті Київстар в соціальних мережах. Просимо вибачення за очікування. Ми обов’язково надамо відповідь кожному".

Стало відомо, що о 10:30 збій повністю усунули.

Источник: novyny.live/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: связь

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