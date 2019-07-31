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У липні сума нарахованого податку на додану вартість зросла на 2 млрд гривень

У липні сума нарахованого податку на додану вартість зросла на 2 млрд гривень

За результатами декларування у липні 2019 року нараховано до сплати 18,1 млрд грн податку на додану вартість. Це на 2 млрд грн більше аналогічного періоду минулого року. У липні 2018 року цей показник складав 16,1 млрд гривень. При збільшенні обсягів постачання на 22 млрд грн (приріст 3,5%) збільшення нарахувань відбулося на 12,1 відсотка, або на 2 млрд гривень.

Найбільшу суму податку – 10,7 млрд грн нараховано суб’єктами господарювання з доходом менше 200 млн грн – майже 221,6 тис. суб’єктів. 4,7 млрд грн. нараховано 70 суб’єктами господарювання, доходи яких перевищують 1 млрд грн., та 2,7 млрд грн. – 294 суб’єктами господарювання, доходи яких від 200 млн грн до 1 млрд грн.

Також спостерігається адекватність нарахування податкових зобов’язань у порівнянні до попереднього місяця поточного року: при зменшенні обсягів постачання на 46 млрд грн., або 6 відсотків, зменшення нарахувань відбулося лише на 0,3 млрд грн., або на 2 відсотки.

У цілому ж у 2019 році нараховано до сплати 135,9 млрд грн ПДВ, що на 12,4 млрд грн більше аналогічного періоду минулого року (123,5), а приріст склав 10 відсотків.

Найбільше збільшення нарахувань порівняно з минулим роком відбулось по галузях економіки:

виробництво тютюнових виробів – зростання на 327,5 млн. грн.;

роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами – на 114,2 млн грн;

торгiвля електроенергією – 85,3 млн. грн.

Податкове навантаження у липні 2019 року складає 2,8 відсотка, що на 0,2 відс. більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У липні очікується збір з ПДВ з урахуванням бюджетного відшкодування у сумі 7,8 млрд грн., або 109,8 % виконання індикативного показника.

У липні сума нарахованого податку на додану вартість зросла на 2 млрд гривень

Источник: sfs.gov.ua

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Темы: дфс, налоги

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