У Львові відкрили завод газового обладнання

Найбільший в Україні завод з виробництва сучасних шафових газорегуляторних пунктів побудували у Львові газорозподільні компанії, які працюють під брендом “Регіональної газової компанії”.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на прес-службу РГК.

Першу партію продукції у кількості восьми одиниць було спущено з конвеєра 30 травня, а на повну потужність (900 одиниць ШГРП), завод має планує вийти восени цього року, адже найближчими роками в Україні необхідно замінити майже 20 000 шафових газорегуляторних пунктів.

Ідея налагодження власного виробництва за словами керівник проекту RGC Production Олександр Волович з’явилася, тому що якість і технічні характеристики регуляторних пунктів від українських постачальників РГК не влаштовували, а імпортне обладнання є дуже дорогим.

Весь комплекс робіт із створення нового автоматизованого заводу у Львові – від ідеї до першої продукції – зайняв 6 місяців. Ядром нового заводу стали роботизовані зварювальні комплекси. На початковому етапі для складання ШГРП використовують до 50% імпортних комплектуючих. Надалі заплановано зростання локалізації виробництва в міру налагодження виробництва вітчизняних аналогів.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

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