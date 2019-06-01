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У Маріуполь доставили лопаті для Орловської ВЕС (ФОТО)

У Маріуполь доставили лопаті для Орловської ВЕС (ФОТО)

Судно BBC Vesuvius доставило в порт Маріуполя 36 лопатей для Орловської вітроелектростанції. Обладнання для ВЕС стало найгабаритнішим вантажем в історії порту.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на “Порти України”.

Для розвантаження лопатей було задіяно два сучасних крана «Марк», які поєднують у собі максимальну вантажопідйомність та мають виліт стріли до 45 метрів. Вантажозахватні пристрої були надані постачальниками обладнання і заздалегідь завезені в порт.

Доставлятимуть лопаті автотранспортом у Запорізьку область до місця майбутньої вітроелектростанції у нічний час на спеціальних автотрейлерах.

У Маріуполь доставили лопаті для Орловської ВЕС (ФОТО)

У Маріуполь доставили лопаті для Орловської ВЕС (ФОТО)

Встановлювати перші вітротурбіни Орловської ВЕС почнуть вже з червня. Станція з 26 вітроенергетичних установок потужністю 3,8 МВт кожна розташується на узбережжі Азовського моря

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

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